Administra tu tiempo para que tu estudio sea más eficiente

Irma Jiménez Gómez, académica de la Preparatoria 14 de la Universidad de Guadalajara, asegura que la administración del tiempo es el reto más importante de la educación media superior. Los docentes dedican más tiempo a la revisión de los trabajos de sus estudiantes, en el contexto de la pandemia, para determinar si están poniendo atención en los cursos virtuales.

"Es ahí donde nos enfrentamos al reto del tiempo, en mi caso, yo tengo que leer cada uno de los trabajos del estudiante, si no lo lees, no te puedes dar cuenta si lo hizo o lo copió, cuando lees una tarea y otro chico te mandó una tarea similar, dices esto ya lo leí, alguien ya me lo dijo, es un reto saber quién le copió a quien, en mi caso es ponerle atención, tienen falsa idea de que no estamos leyendo", comentó la docente.

Los educadores que tenían poca familiaridad con la computación enfrentaron el reto de adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Jiménez Gómez agradece la capacitación ofrecida por otros profesores más tecnológicos.

"Otro reto importante ha sido prepararte en estas cuestiones tecnológicas y como no estamos familiarizados a utilizar la tecnología desde la programación de una sesión Zoom o Meet, son cuestiones que no estábamos listos, afortunadamente en la Preparatoria 14 tenemos maestros que nos auxilian", señaló.

Retos para los jóvenes

Los jóvenes han tenido complicaciones económicas, familiares, académicas, entre otras, durante la pandemia.

"Los chicos también han tenido situaciones difíciles, te comentan en un mensaje de manera particular que no tienen conexión a internet: 'mis papás se quedaron sin trabajo', 'no hay internet', o que 'hay una sola computadora y somos cuatro los que estudiamos y tenemos que conectarnos'. La pandemia nos obligó a dar este paso a la tecnología, que ni los chicos estaban preparados ni nosotros los profesores", dijo.

Jiménez Gómez agradeció las muestras de empatía y agradecimiento de los alumnos satisfechos con las retroalimentaciones y calificaciones, pues el modelo cambió totalmente.

"Hay muchachos que agradecen, más cuando das una retroalimentación puntual. Cuando lees la tarea y te tomas dos minutos o tres para decirles que han desarrollado los conceptos que solicitamos, es muy importante la retroalimentación puntual", dijo.

Es mejor regresar

"La virtualidad implica más tiempo, implica preparar más tu clase, estar más horas frente a la computadora, pero ante la pandemia lo mejor es quedarse en casa y que los chicos acepten ser responsables de su aprendizaje". Irma Jiménez Gómez, académica

Para la profesora es indispensable regresar a las aulas, pero ante las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, la salud de sus alumnos es prioridad, aunque la preparación, capacitación y evaluación les absorbe más tiempo.

"Me gustaría regresar a la presencialidad, también tengo miedo de los contagios, de estas nuevas variantes como el Ómicron que está ya a la orden del día. Prefiero seguir con la virtualidad, preferiría más esta situación, implica más tiempo, implica preparar más tu clase, estar más horas frente a la computadora, pero ante la pandemia lo mejor es quedarse en casa y que los chicos tomen el toro por los cuernos y que ellos acepten ser responsables de su aprendizaje, nosotros seremos los guías", acotó.

Jiménez es profesora de Arte y ha desarrollado múltiples actividades para que los jóvenes demuestren su talento artístico, no caigan en depresión y demuestren sus emociones.

"Tenemos un ejercicio en el que ellos dibujan en la computadora alguna expresión, reflejan su estado de ánimo y es ahí donde encuentro que expresan su preocupación, su estado de ánimo, su soledad; he recibido dibujos en tonos muy grises, he recibido dibujos donde el protagonista es una figura humana con un cubrebocas. Me llamó la atención un dibujo que me mandaron, les pido que hagan una representación de una pintura que ya sea famosa y encontré una representación de 'El Grito' de Edvard Munch, la misma figura con un cubrebocas", sentenció.