Mundial 2026: Conocen las nuevas reglas que transformarán el futbol

La próxima justa mundialista de vivirá un cambio no solo en su formato de competencia al ser la más grande de la historia con 48 Selecciones, sino de nuevas reglas durante los partidos, con el objetivo de aumentar la fluidez y agilidad del desarrollo de los mismos y tener más tiempo efectivo de juego.

Las nuevas medidas que ha tomado la FIFA junto con el IFAB (International Football Association Board), conformado por las federaciones de futbol de Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) entrarán en vigor el primero de julio, aunque torneos que inicien antes las podrán estrenar, por lo que el Mundial será el primer gran escenario para probar los nuevos lineamientos y luego podrán serán implementados paulatinamente en el resto de competencias a nivel global.

El interés de la FIFA está, sobre todo, en eficientar el trámite de los partidos y evitar los mayores retrasos posibles que corten el ritmo del encuentro, aunque también hay criterios nuevos para el uso del video arbitraje. Además, hay modificaciones a otras leyes ya estipuladas en el reglamento.

Hablando del manejo del tiempo y de las situaciones de juego en momentos favorables —tanto en la Copa del Mundo como en otras ligas y competencias—, estos cambios pueden tener un impacto importante. Acciones extrafutbolísticas, como hacer una sustitución o retrasar un saque de meta buscando el balón, dejarán de ser efectivas para “enfriar” los partidos. Aunque estas medidas se verán principalmente en el más alto nivel, representan un primer paso para que el aficionado perciba un juego más dinámico y ágil.

Algunas reglas, como el tiempo límite para las sustituciones, ya están implementadas en la MLS. En otros intentos por lograr un juego más ágil y transparente, en 2025 se probó el Football Video Support (FVS) en el Mundial Sub-20, un sistema que funciona como “desafíos” de los entrenadores a las decisiones arbitrales. Además, en la liga de Canadá se experimentará con el método de la “luz natural” para los fueras de juego, con el objetivo de evitar decisiones milimétricas.

Así mismo, el máximo organismo del futbol mundial, junto con el “guardián” de las reglas de este deporte, señalaron que siguen en revisión medidas para diferentes situaciones, como el abandono de un jugador del partido en señal de protesta, así como para aquellos que se cubran la boca al hablar.

Una de las modificaciones más significativas llegará con el proceso de sustitución. AFP

Otras modificaciones clave

Regla 3: Los equipos podrán hacer hasta 8 sustituciones en partidos amistosos de Selecciones mayores, con la posibilidad de que sean 11 si los equipos aceptan.

Regla 4: Accesorios no peligrosos estarán permitidos si están asegurados y bien cubiertos o protegidos.

Regla 5: El árbitro podrá usar cámara en el pecho o en la cabeza si el torneo lo admite, con el control de las cámaras y grabaciones en manos del propio torneo.

Regla 12: Si un jugador comete una falta donde se aplicó ley de la ventaja y terminó en gol, no será amonestado porque no previno la anotación.

Regla 14: Un doble toque del jugador que cobre un penal no será válido si marcó y tendrá que repetirlo, si falló, se tomará el resultado del cobro.

Los cambios al reglamento

Saques de banda y de meta: Si el árbitro considera que un jugador toma tiempo excesivo en un saque de banda o de puerta, comenzará una cuenta de cinco segundos, si al finalizar el balón aún no está en juego, el saque de banda pasará al equipo contrario; en caso de que sea de portería, se le concederá un tiro de esquina al rival.

Si el árbitro considera que un jugador toma tiempo excesivo en un saque de banda o de puerta, comenzará una en caso de que sea de portería, se le concederá un tiro de esquina al rival. Sustituciones con tiempo límite: Los jugadores reemplazados durante el partido tendrán solo 10 segundos para abandonar el terreno de juego después de que se haya levantado el cartel luminoso o tras el aviso del árbitro. En caso de no cumplir con el tiempo, la modificación de personal se mantiene y aún así debe abandonar el terreno en ese momento, pero el jugador que entre al campo tendrá que esperar a la primera interrupción de juego (como una falta o salida de balón) después de un minuto para poder entrar a la cancha.

Los jugadores reemplazados durante el partido tendrán solo En caso de no cumplir con el tiempo, la modificación de personal se mantiene y aún así debe abandonar el terreno en ese momento, pero el jugador que entre al campo tendrá que esperar a la primera interrupción de juego (como una falta o salida de balón) después de un minuto para poder entrar a la cancha. Asistencia médica fuera del campo: Un futbolista lesionado o que reciba atención médica y haga que el juego se detenga, debe salir del campo y podrá entrar un minuto después de que sea reanudado el partido.

Nuevos protocolos del VAR

Ahora puede ser revisada la segunda tarjeta amarilla de un jugador.

Puede rectificar y corregir la identidad para que quien reciba una tarjeta sea el jugador correcto que haya cometido la infracción.

Revisar si un tiro de esquina está bien otorgado o si fue el jugador ofensivo el último en tocar el balón.

César Ramos. El árbitro mexicano será uno de los silbantes en el Mundial y aplicará las nuevas reglas. IMAGO7

Los árbitros ya saben lo que viene

En entrevista, Armando Archundia, exsilbante mexicano de experiencia mundialista y exdirigente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol, explicó que cada año futbolístico “hay adecuaciones donde los que opinan son entrenadores, exfutbolistas, directivos, medios de comunicación, toda esta información la compila el IFAB y determinan con la FIFA qué sería viable. Luego con la comisión de árbitros de la FIFA”.

Con las nuevas reglas que llegarán al juego durante la Copa del Mundo, Archundia comentó: “creo que se acabarán las simulaciones, que cuando a un equipo el resultado les favorece fingen lesiones o alguna situación. En los saques de banda cuántas veces vemos que el jugador va a sacar, va a sacar y se la pasa a otro compañero y se pierde mucho tiempo; eso, como dice la FIFA, será para que haya más tiempo efectivo de juego”.

La tolerancia para cumplir las normativas al pie de la letra es un aspecto que ha trabajado el ente rector del futbol con los colegiados para lograr la mayor concordancia posible respecto a los tiempos. “Los árbitros de esta Copa del Mundo han trabajado con el equipo técnico de la comisión de árbitros de la FIFA y hacen todo tipo de pruebas. Hay un solo criterio para contar los segundos, eso lo tienen establecido y practicado. Habrá amistosos donde practicarán estas reglas, así sucedió en el Mundial pasado y en los anteriores, siempre que hay una adecuación a reglas de juego los árbitros del Mundial son los que mejor la aplican porque hay una dirección perfectamente establecida”, añadió Archundia.

“Los instructores que tiene la FIFA van a donde están los equipos y se les explica en videos lo que los árbitros van a aplicar, entonces ya todos lo tienen entendido. La regla 5 establece que el árbitro lleva el tiempo y su decisión es inapelable”, señaló.

Aportando su experiencia al respecto de si haría alguna modificación a la forma en la que establecieron las nuevas reglas, el exárbitro dijo que “ésta yo la tenía pensada, pero la FIFA la copió de la FMF, en el tema de los 30 segundos para despejar o 15 de saque de banda, pero ellos decían que la tarjeta amarilla era muy drástica y preferían cambiarla. Yo no le agregaría ni le quitaría nada, porque eso salió de aquí de México”, concluyó.

Con las nuevas reglas se busca que el tiempo efectivo de juego sea mayor y haya menos interrupciones. EL INFORMADOR/A. Navarro

Los cambios siempre son positivos: Potro Gutiérrez

Raúl “Potro” Gutiérrez, exfutbolista y director técnico, mostró una postura positiva respecto a las modificaciones en favor de un mejor futbol. “Toda regla que implementan tiene que ver con una mejora. Algunas han sido muy polémicas, el mismo VAR sigue siendo perfectible. Hay que partir de ese punto, las reglas son para optimizar el juego, ver cómo funcionan e ir perfeccionándolas”.

Los criterios para cronometrar, medir y sancionar las infracciones tendrán que estar bien estandarizados, claros y ser equitativos para garantizar un juego transparente y justo, afirmó. “Creo que va a haber un margen de inconformidad con respecto a eso, sobre todo cómo lo van a cronometrar, va a estar mandado desde la banda, el VAR o dónde. La idea es buena, en los saques de banda siempre se pierde tiempo, las sustituciones también porque se sabe que sacan ventaja. Sí le va a dar una nueva velocidad al deporte”, dijo el “Potro”.

“En el momento en el que el jugador toca la pelota cuenta el tiempo, pero imagina el escenario que si el balón sale y nadie la toca, entonces el momento en que sale, a quien le corresponda tiene ese tiempo para jugarla. Va a depender de las distancias, de muchos detalles que van a ser interesantes. La intención es buena, pero la ejecución va a traer ciertos problemas”, apuntó Gutiérrez.

Sobre si las reglas modificarán las tácticas usadas en el terreno de juego, aparte de la velocidad y el tiempo efectivo, es algo que estará por verse una vez que inicie la justa mundialista, dijo el también entrenador. “No creo que lo harán tan exponencialmente. Hay jugadas históricas que haces un saque de banda rápido y sorprendes al rival, pero son muy específicas, no sé hasta qué punto puedas sacar ventaja táctica. Para el entrenador va a ser readaptar las velocidades, si tienes una jugada de saque de banda a la altura del área la vas a tener que hacer y entender que el jugador va a tener que estar más rápido en posición para lograrla”, concluyó.

