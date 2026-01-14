Vacantes en Banco del Bienestar 2026: así puedes postularte en la bolsa de trabajo

El Banco del Bienestar es la institución bancaria con más sucursales en México: cuenta con más de 3 mil establecimientos en todo el país, donde se atiende a los beneficiarios de programas sociales como la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras; así como Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas Benito Juárez y Rita Cetina.

Desde su fundación, el banco ha mantenido un modelo de cercanía y, hasta el momento, tiene presencia en mil 970 municipios del país, donde se atiende a aproximadamente 500 mil personas todos los días. Con este volumen de trabajo y cobertura, la institución es fuente de empleo para miles de personas y aún cuenta con vacantes.

A principios de 2026, el Banco del Bienestar publicó vacantes para los puestos de jefe de sucursal y auxiliar de sucursal en todos los estados de México.

En dicho anuncio destacan Oaxaca, el Estado de México y Chiapas como las entidades con más empleos disponibles. La lista a nivel nacional con las sucursales en busca de personal puede consultarse en este enlace.

¿Cómo puedo entrar a trabajar en el Banco del Bienestar?

Para solicitar empleo en el Banco del Bienestar, el primer paso es ingresar al portal laboral de la institución y registrarse proporcionando los siguientes datos:

Correo electrónico

Creación de una contraseña

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Una vez completado este paso, se debe ingresar con el correo electrónico y la contraseña registrados para cargar los siguientes documentos:

Identificación oficial (pasaporte o credencial del INE)

Acta de nacimiento

CURP

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Número de Seguridad Social (NSS)

Comprobante de domicilio (recibo de agua, electricidad, gas, predial o teléfono fijo)

Certificado, título o cédula profesional

Currículum vitae

Ya dentro del sistema, es posible postularse a sucursales cercanas al lugar de residencia o consultar nuevas ofertas de trabajo disponibles.

