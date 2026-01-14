Vacantes en Banco del Bienestar 2026: así puedes postularte en la bolsa de trabajo

El Banco del Bienestar es la institución bancaria con más sucursales en México: cuenta con más de 3 mil establecimientos en todo el país, donde se atiende a los beneficiarios de programas sociales como la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras; así como Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas Benito Juárez y Rita Cetina.Desde su fundación, el banco ha mantenido un modelo de cercanía y, hasta el momento, tiene presencia en mil 970 municipios del país, donde se atiende a aproximadamente 500 mil personas todos los días. Con este volumen de trabajo y cobertura, la institución es fuente de empleo para miles de personas y aún cuenta con vacantes.A principios de 2026, el Banco del Bienestar publicó vacantes para los puestos de jefe de sucursal y auxiliar de sucursal en todos los estados de México.En dicho anuncio destacan Oaxaca, el Estado de México y Chiapas como las entidades con más empleos disponibles. La lista a nivel nacional con las sucursales en busca de personal puede consultarse en este enlace.Para solicitar empleo en el Banco del Bienestar, el primer paso es ingresar al portal laboral de la institución y registrarse proporcionando los siguientes datos:Una vez completado este paso, se debe ingresar con el correo electrónico y la contraseña registrados para cargar los siguientes documentos:Ya dentro del sistema, es posible postularse a sucursales cercanas al lugar de residencia o consultar nuevas ofertas de trabajo disponibles.