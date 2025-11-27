Trasciende posible renuncia de Gertz Manero frente a la FGR; convocan a sesión en el Senado

La Mesa Directiva del Senado citó a sesión extraordinaria para este jueves a las 10:00, originalmente convocada a las 11:00, en medio de fuertes especulaciones sobre una eventual renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

La sesión tendría como propósito desahogar la designación del último magistrado pendiente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de que este miércoles se ratificara a 20 de los 21 candidatos. Sin embargo, este proceso requeriría una comparecencia previa en comisiones y un dictamen que no ha sido programado, lo que alimentó la versión de que el pleno podría discutir otro asunto.

La especulación aumentó tras la visita Adán Augusto López Hernández, a Palacio Nacional. El también coordinador de Morena no ofreció declaraciones sobre el motivo de su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el orden del día publicado para la sesión de este jueves no aparece ningún punto relacionado con la FGR ni con una eventual remoción o renuncia del fiscal general. Solo se enlistan comunicaciones de senadores, informes del Ejecutivo, solicitudes de licencia y proyectos de decreto.

La Constitución contempla el procedimiento aplicable en caso de una separación del cargo. El artículo 102, fracción IV, establece que la titular del Ejecutivo federal puede remover al fiscal por causas graves previstas en la ley, siempre que lo argumente mediante un documento dirigido al Senado. La Cámara alta puede objetar la remoción por mayoría simple dentro de un plazo de diez días hábiles; de no hacerlo, la destitución queda firme. También prevé que, de no prosperar la objeción, el fiscal debe ser restituido en sus funciones.

Por ahora, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la renuncia o remoción del fiscal.

El futuro de Gertz Manero al frente de la FGR ha sido objeto de versiones recurrentes en las últimas semanas. Este miércoles, Carlos Loret de Mola publicó en EL INFORMADOR que semanas atrás existió un intento, desde el entorno del Ejecutivo, para relevar a Gertz Manero. De acuerdo con ese mismo texto, los nombres que se han mencionado de manera reiterada para ocupar el cargo son los de Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México.

