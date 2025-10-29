Mega bloqueo de transportistas: ¿Por qué se aplazó la movilización de hoy en CDMX?

La organización Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció este martes que, ante la falta de respuesta de las autoridades a sus demandas, realizaría un mega bloqueo que afectaría las principales calles y avenidas de la Ciudad de México.

El bloqueo estaba previsto para iniciar a las 6:30 a.m. de este miércoles 29 de octubre; sin embargo, poco después la FAT emitió un comunicado informando que dicha movilización se pospondría.

Según explicaron, la cancelación se debe directamente a que las autoridades capitalinas pactaron una reunión con los transportistas para dialogar sobre sus exigencias y llegar a un acuerdo .

“La FAT se disculpa con la ciudadanía por los inconvenientes que pudiese haber padecido por los anuncios de manifestación y bloqueos, pero eran la última opción para hacer evidente la inconformidad por la precaria situación económica y laboral que vive el sector transportista de la capital”, explicaron en el documento.

Desde hace tiempo, los conductores de la CDMX habían denunciado el aumento descontrolado del diésel; por ello, dentro de sus reclamos exigen al Gobierno la entrega de un bono de combustible y el incremento de la tarifa del pasaje , con el fin de mejorar las condiciones laborales de los transportistas, quienes aseguran que el alza en los costos de operación ha afectado fuertemente su calidad de vida.

Por ello, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pactó una junta con los operadores del transporte público el próximo viernes 31 de octubre de 2025, a las 16:00 horas, en la Secretaría de Movilidad (Semovi).

De acuerdo con la funcionaria, dicha reunión tiene como objetivo poner sobre la mesa todas las peticiones de los transportistas y negociar hasta llegar a un acuerdo que beneficie tanto a ellos como a los pasajeros, cuyas quejas sobre el servicio también han salido a la luz en los últimos días .

Brugada destacó que el diálogo bilateral se mantendrá hasta que se logre una resolución definitiva, y aseguró que se contemplarán todas las vertientes de este problema.

Sin embargo, esto no descarta un paro total, pues el gremio indicó que analizará los avances del diálogo antes de determinar sus próximos pasos.

En ese sentido, se prevé que el día de la mesa formal de negociación se puedan llevar a cabo bloqueos para demandar la atención de las autoridades ante la crisis del sector transportista en la Ciudad de México.

