Con gritos de ¡Inocente, inocente! y ¡Se hizo justicia, se hizo justicia!, familiares, amigos y compañeros de trabajo recibieron a Carlos "La Rana" Gorham, al acabar la audiencia inicial donde una jueza dictó la no vinculación a proceso.

Gorham había sido detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), acusado de la violación de dos doctoras del Hospital Infantil de Ciudad Victoria.

Cuando el camillero, y exboxeador, recuperó su libertad recibió el abrazo y los besos de su madre, Martha Ruiz, la cual visiblemente emocionada oraba en voz alta: "¡Gracias que se hizo justicia, Bendito Dios!". También agradeció al abogado que lo apoyó, "¡Gracias Lic!".

Algunos minutos después, al salir del Centro Integral de Justicia sus amigos le entregaron dos globos verdes con figuras de rana, a la par de que él no podía contener el llanto. Todos le demostraban su apoyo, algunos gritaban y la mayoría quería acercarse para abrazarlo.

Al ser abordado por los reporteros, estos le preguntaron: ¿Cómo te sientes?, a lo cual respondió: "bien, contento, de estar ya aquí, libre; se hizo justicia y creo en las leyes; quiero agradecerle a mis abogados, a toda la gente que me estuvo apoyando, es algo muy bonito".

“¿Siempre estuviste tranquilo Carlos?”.

"Sí, pues el que nada debe, nada teme", respondió.

La audiencia inició a las 15:00 horas del jueves y se prolongó durante aproximadamente siete horas.

¿De qué se le acusaba a Gorham?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que dos doctoras del Hospital Infantil de Ciudad Victoria fueron víctimas de violación el pasado 30 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información oficial, luego de las investigaciones agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Carlos "G", el día 9 de enero de este año.

El domingo 11 de enero, la FGJET informó que inició la audiencia inicial ante el juez de control, que le hizo del conocimiento de los hechos que se le imputan y estableciéndose fecha para la continuación de la audiencia para el jueves 15 de enero. A petición del Ministerio Público, el mismo juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Manifestaciones a favor de Carlos

Desde el primer momento, los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Carlos apoyaron su inocencia y llevaron a cabo manifestaciones exigiendo su libertad inmediata.

La mañana del viernes 12 de enero se manifestaron previo a un evento del gobernador Américo Villarreal Anaya, donde exigieron la libertad de "La Rana"; el miércoles 14 se reunieron en el 17 Carrera Torres, portando mantas y cartulinas, realizaron una marcha hacia la zona centro, para al final acudir a una misa en la Catedral del Sagrado Corazón.

El jueves 15 también tuvieron una larga jornada de apoyo hacia Carlos, la cual comenzó con una caravana de autos que cruzaron las calles de la ciudad desde el Parque Recreativo Tamatán hasta el Centro Integral de Justicia, donde continuó la audiencia inicial.

