Sinaloa sigue registrando casos de inseguridad. Estos son los más recientes:

Matan a 2 en distintos puntos de Culiacán

En puntos distintos de la capital del estado, dos hombres, uno de ellos trabajador del área de Aseo y Limpia del Ayuntamiento de nombre Carlos Roberto "N", fueron asesinados a balazos y dos más fueron ingresados a hospitales con lesiones de armas de fuego.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que, por una de las calles de la colonia Bicentenario, muy cerca del relleno sanitario, se encontraba un hombre tirado con huellas de sangre. Al llegar al sitio los cuerpos de auxilio determinaron que no presentaba signos vitales.

Carlos Roberto "N", de 37 años, vecino de este mismo sector y trabajador del ayuntamiento en el área de Aseo y Limpia, presentó varios impactos de bala, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado lo enviaron al Servicio Médico Forense.

En la colonia Lomas del Magisterio, fue atacado a balazos Manuel Artemio "N", de 27 años, el cual fue llevado a un hospital donde falleció poco después, sin que se conozca los motivos de la agresión que sufrió.

Sobre una de las calles de la colonia Toledo Corro fue atacado a balazos el conductor de una motocicleta, sin que se conozca su identidad, por lo que este tuvo que ser trasladado a un hospital donde quedó internado.

En una de las calles de la colonia centro, cerca de las vías del tren, fue encontrado gravemente herido José "N", el cual presentaba impactos de bala, este era considerado como desaparecido luego de haber golpeado a su pareja sentimental y huir.

Rescatan a 20 personas privadas de la libertad en Sinaloa

En el rescate de 17 hombres y tres mujeres, todos ellos mayores de edad, que eran mantenidos en un taller mecánico privados de su libertad, se aseguró un fusil automático, un rifle de postas, ocho cargadores, un inhibidor de señales de antena, chalecos tácticos con placas balísticas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reveló que personal militar en recorridos terrestres en la comunidad del "Campo el Diez", a la salida sur de Culiacán, localizó un inmueble donde se mantenía presuntamente a personas detenidas en contra de su voluntad.

En el operativo ejecutado se logró liberar a 20 personas, tres de ellas del sexo femenino, todos mayores de edad, pero no se informó si hubo personas detenidas en dicha acción que tuvo lugar cerca del Piggy Back.

Durante el rescate de las personas, cuyas identidades se mantienen bajo resguardo, se encontró en el inmueble 90 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos con placas balísticas, 18 teléfonos celulares, 21 cigarros, presuntamente de marihuana, dosis de una yerba verde seca, 23 dólares americano y un vehículo Hyundai Tucson con reporte de robo.

Todos los indicios encontrados en dicho inmueble fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero común para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes, en tanto que las personas rescatadas, reciben atención médica, antes de ser presentadas ante la autoridad.

Realizan nuevo cateo en el centro penitenciario de Culiacán

En los módulos del centro penitenciario de Culiacán siguen apareciendo celulares, cargadores para los teléfonos móviles, equipos de internet e instrumentos punzocortantes, en los dos nuevos esculques realizados por la Policía estatal Preventiva, se aseguraron trece equipos de comunicación móviles.

A solo dos días de una revisión realizada a este reclusorio, en el que se encontró seis nuevos celulares, dieciséis puntas, once cargadores para teléfonos móviles, cuatro objetos contundentes y un módem, se volvió a efectuar dos nuevas revisiones.

El Ejército y la Guardia Nacional volvió a fortalecer la vigilancia externa del centro penitenciario de Culiacán, en respaldo a personal de la Estatal Preventiva que, en una primera inspección, encontró 8 nuevos celulares, igual número de cargadores, ocho objetos contundentes, 15 puntas y una banda ancha.

Pocas horas después, se volvió a efectuar un nuevo esculque en varios módulos, en los que se encontró cinco celulares, igual número de cargadores para teléfonos móviles, seis objetos contundentes, cinco puntas y un modem para servicio de internet.

