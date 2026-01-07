Miércoles, 07 de Enero 2026

Sheinbaum llama antipatriota la postura de Gómez Leyva sobre Venezuela

Gómez Leyva justificó su postura al argumentar que, en su opinión, no hubo una invasión de Estados Unidos a Venezuela, sino únicamente la captura del presidente Nicolás Maduro

Por: El Informador

Sheinbaum reiteró que no se puede tolerar que EU intervenga en Venezuela. EFE / S. GUTIÉRREZ

La mañana de este miércoles 7 de enero en “La Mañanera”, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la postura expresada por el periodista Ciro Gómez Leyva, quien se mostró a favor de una intervención de EU en Venezuela. 

Gómez Leyva justifica su postura sobre la intervención de EU 

Gómez Leyva justificó su postura al argumentar que, en su opinión, no hubo una invasión de Estados Unidos a Venezuela, sino únicamente la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Es una visión muy anti patriota respecto a que no hubo invasión por qué no se quedaron las tropas de Estados Unidos" respondió la Presidenta.

"No se puede estar de acuerdo con esta opinión de varios comentócratas y conductores", hizo hincapié Sheinbaum sobre quienes adoptan la misma postura que el periodista.

No se puede tolerar que EU intervenga en Venezuela

Sheinbaum declaró que más allá de la visión que se tenga de Maduro, no se puede tolerar que EU intervenga en Venezuela. Esta norma forma parte de las políticas de las naciones unidas, enfatizó la Mandataria.

