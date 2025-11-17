Día festivo, ¿cuándo cae el siguiente puente en México 2025?

Hoy, lunes 17 de noviembre, es día de descanso obligatorio, mejor conocido como puente, en conmemoración por el Aniversario de la Revolución Mexicana. Con este día festivo en curso, el interés de las personas se dirige en el próximo descansos obligatorio de 2025. Si te gusta organizar tus viajes y descansos con tiempo, es el momento perfecto para revisar el calendario y preparar tus planes sabiendo cuándo es.El siguiente y último día de descanso obligatorio del año será el 25 de diciembre (Navidad), que caerá en jueves.Este es el calendario completo de días festivos para 2025, destacando lo que está por venir:La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha publicado los días en que las sucursales bancarias no prestarán servicio. Hoy, lunes 17 de noviembre, los bancos están cerrados por la conmemoración de la Revolución Mexicana.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF