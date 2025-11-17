Día festivo, ¿cuándo cae el siguiente puente en México 2025?

Hoy, lunes 17 de noviembre, es día de descanso obligatorio, mejor conocido como puente, en conmemoración por el Aniversario de la Revolución Mexicana. Con este día festivo en curso, el interés de las personas se dirige en el próximo descansos obligatorio de 2025. Si te gusta organizar tus viajes y descansos con tiempo, es el momento perfecto para revisar el calendario y preparar tus planes sabiendo cuándo es.

Días de Descanso Obligatorio en lo que resta de 2025

El siguiente y último día de descanso obligatorio del año será el 25 de diciembre (Navidad), que caerá en jueves.

Este es el calendario completo de días festivos para 2025, destacando lo que está por venir:

Fecha | Día de la semana | Efeméride | Estatus

1 de enero | miércoles | Año Nuevo en México | Ya pasó

3 de febrero | lunes | Aniversario de la Constitución | Ya pasó

17 de marzo | lunes | Aniversario del Natalicio de Benito Juárez | Ya pasó

1 de mayo | jueves | Día del Trabajo | Ya pasó

16 de septiembre | martes | Día de la Independencia de México | Ya pasó

17 de noviembre | lunes | Aniversario de la Revolución | ¡Hoy es el día festivo!

25 de diciembre | jueves | Navidad | Próximo día de descanso obligatorio

Días Festivos de 2025 que ya ocurrieron

1 de enero: Miércoles, Año Nuevo.

3 de febrero: Primer puente largo (lunes), conmemoración de la Constitución (el 5 de febrero), uniendo el descanso con el fin de semana del 1 y 2.

17 de marzo: Megapuente (lunes) por el natalicio de Benito Juárez (el 21 de marzo), juntándose con el fin de semana del 15 y 16.

1 de mayo: Jueves, Día del Trabajo.

16 de septiembre: Martes, Día de la Independencia de México.

Días Inhábiles para la Banca en lo que queda de 2025

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha publicado los días en que las sucursales bancarias no prestarán servicio. Hoy, lunes 17 de noviembre, los bancos están cerrados por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Los siguientes días inhábiles para la banca son:

12 de diciembre (Día del empleado bancario, viernes)

25 de diciembre (Navidad, jueves)

