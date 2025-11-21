SEP: ¿Dónde hay suspensión de clases por frente frío?

Ante las actuales condiciones climatológicas que se han presentado en el norte del país, la ciudadanía mexicana ha visto mermada su salud, y con la llegada del Frente Frío número 16, se ha pedido el extremar precauciones.

A nivel educativo se han buscado alternativas para salvaguardar a los más pequeños del hogar, en esta ocasión la Secretaría de Educación Pública ha tomado la decisión de suspender las clases este viernes 21 de noviembre, cabe resaltar que esto aplica únicamente en el estado de Baja California.

Una de las razones, además del riesgo significativo a la salud, es la complicación de la movilidad escolar que habrá debido a las intensas lluvias que traerá consigo el Frente Frío 16. Para que la vialidad reduzca sus afectaciones, se exhorta a la población a conducir de manera responsable y prudente, esto evitará no solo retrasos debido al tráfico que se pueda generar, también podrán prevenirse afectaciones en zonas vulnerables y evitar accidentes viales que podrían terminar en el peor de los casos en decesos o heridas de gravedad.

Recomendaciones a seguir ante la llegada del Frente Frío 16 en Baja California

A continuación, te compartimos algunas medidas que debes seguir si quieres cuidar de tu salud personal y la de los miembros de tu familia, ante las bajas temperaturas que se han presentado en el estado de Baja California.

Vístete en capas, utiliza ropa gruesa y en capas para mantener el calor corporal.

Utiliza la calefacción en forma moderada para que los cambios de temperatura con el exterior no sean muy bruscos.

Protege a tus mascotas ya que estas también son susceptibles al frío.

Aliméntate bien, recuerda el consumir frutas y verduras, especialmente aquellas ricas en vitamina C como los cítricos, y otros alimentos nutritivos.

Presta atención especial a la salud de niñas y niños menores de 5 años, además de resguardar a las personas de la tercer edad.

Cierra puertas y ventanas para resguardar el calor de hogar.

No te automediques, si presentas algún malestar, consulta a un médico de manera inmediata.

CT