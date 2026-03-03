Senado aprueba reforma para reconocer derechos de comunidad LGTBIQ+

El Senado de la República avaló este martes una reforma que incorpora en la redacción de 28 leyes el principio de respeto a la orientación o preferencia sexual, así como a la identidad y expresión de género, con el propósito de erradicar cualquier manifestación de discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+.

A través de un comunicado, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher, señaló que continúan presentes prácticas de discriminación, violencia y exclusión contra personas que viven la diversidad sexual y de género, en ámbitos como la educación, los servicios de salud, el empleo, la vivienda, el deporte e incluso en el sistema de justicia.

Subrayó que estas conductas no solo representan una vulneración de derechos, sino que también obstaculizan los proyectos de vida, profundizan las brechas de desigualdad y perpetúan distintos tipos de violencia.

Ante este escenario, la reforma plantea que el respeto a la orientación sexual, así como a la identidad y expresión de género, quede establecido de forma transversal y explícita en diversos ordenamientos legales.

A su turno, la senadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Martina Kantún, destacó que la discriminación por preferencia sexual también "afecta la salud mental y física, y limita oportunidades educativas y laborales", además reduce ingresos, obstaculiza el acceso a la vivienda, a la seguridad social y restringe servicios esenciales como la atención médica y el apoyo psicológico.

Mientras que su compañera Reyna Celeste Ascencio destacó que con la aprobación de esta reforma se da un paso importante para "erradicar la discriminación en contra de las personas que forman parte de la población LGTBIQ+, pues, dijo, "en pleno siglo XXI aún hay brechas de desigualdad que marcan y lastiman a las personas por ser diferentes".

El proyecto, avalado por unanimidad, con 95 votos, y turnado a la Cámara de Diputados, incorpora el respeto a la preferencia u orientación sexual, la identidad o expresión de género a los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales.

Así como a las leyes General de Víctimas; Federal de Protección al Consumidor; del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; de Vivienda; General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

También a las leyes General de Desarrollo Social; del Instituto Mexicano de la Juventud; General de Salud; de Migración; General de Educación; General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Federal del Trabajo, entre otras.

YC