SAT confirma que el Grupo Salinas no pagó ni la mitad de la deuda de 32 mil 133 millones de pesos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió ayer una tarjeta informativa acerca de los avances en el pago de la deuda del Grupo Salinas.

Luego de permanecer pendiente de resolución por dos décadas, la deuda del corporativo encabezado por Ricardo Salinas Pliego llegó a una sentencia definitiva en enero de este año y, conforme a los beneficios previstos en el Código Fiscal y en apego a las resoluciones judiciales correspondientes, se estableció en 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos el monto a pagar.

La SHCP dio cuenta de que a la fecha ya han sido ingresados a la Tesorería de la Federación 13 mil 979 millones 904 mil 51 pesos, equivalentes al 43.51% del total.

Los pagos restantes, precisó la dependencia, deberán realizarse en parcialidades en un plazo que se extiende hasta julio de 2027.

SUN

Se reaviva la rivalidad entre Sheinbaum y Salinas Pliego

La confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a escalar, pese a que Grupo Salinas acordó en enero pagar al SAT un adeudo fiscal superior a 32 mil millones de pesos. Durante la “Mañanera del Pueblo” del 25 de mayo, Sheinbaum acusó a perfiles vinculados a TV Azteca de impulsar una campaña contra su gobierno y llamó a no ver la televisora. “Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit, bueno un X, en este instante”, ironizó desde Palacio Nacional.

Convencida de que ciertos medios tradicionales buscan dañar la imagen de su administración, la mandataria incluso planteó crear un reconocimiento llamado “El mitómano de la semana” para exhibir información falsa. TV Azteca respondió que el señalamiento presidencial constituye un intento de censura y una agresión a la libertad de expresión. Además, acusó al gobierno federal de mantener una “complicidad al más alto nivel” con el crimen organizado y de proteger a diversos actores políticos ligados a Morena.

En paralelo, Salinas Pliego publicó en X mensajes contra los “narcopolíticos”. La disputa se arrastra desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ha incluido acusaciones de persecución política, litigios fiscales y amenazas de demandas por difamación.