La retinopatía diabética se ha consolidado trágicamente como una de las principales causas de ceguera entre los adultos en edad productiva en México, afectando severamente su calidad de vida, su independencia diaria y limitando drásticamente su desarrollo en el ámbito laboral.

Hasta el día de hoy, el tratamiento médico estándar para combatir esta grave complicación exigía que los pacientes se sometieran a inyecciones directas dentro del ojo, un procedimiento sumamente invasivo, de alto costo económico y que genera una profunda ansiedad.

Además de la evidente incomodidad física que representan los pinchazos, estas terapias tradicionales no siempre logran detener el avance del daño visual, lo que dejaba a miles de personas en la incertidumbre y buscando alternativas médicas más seguras, efectivas y menos agresivas.

El poder oculto de la vasoinhibina para proteger tu salud visual

Afortunadamente, un brillante equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acaba de cambiar por completo las reglas del juego médico con un desarrollo tecnológico que promete revolucionar la oftalmología moderna a nivel mundial y mejorar miles de vidas.

Tras más de tres décadas de ardua y constante investigación científica, los expertos lograron un avance sin precedentes dentro de las modernas instalaciones del Instituto de Neurobiología, el cual se encuentra estratégicamente ubicado en el campus de Juriquilla, en el estado de Querétaro.

El multidisciplinario equipo de especialistas, magistralmente liderado por la reconocida doctora Carmen Clapp, descubrió cómo aprovechar al máximo los beneficios terapéuticos de la vasoinhibina, una poderosa molécula natural que produce nuestro propio cuerpo bajo ciertas condiciones fisiológicas muy específicas.

El salto tecnológico: de una molécula compleja a gotas oftálmicas accesibles

Esta fascinante sustancia tiene la increíble capacidad biológica de frenar la angiogénesis, es decir, detiene el crecimiento anormal y descontrolado de vasos sanguíneos en la retina, que es exactamente el mecanismo destructivo que provoca la pérdida de visión en los pacientes diabéticos.

El destacado investigador Juan Pablo Robles explicó detalladamente a los medios que el verdadero reto científico era el gran tamaño y la enorme complejidad estructural de esta molécula, lo que dificultaba enormemente su uso práctico como un tratamiento médico convencional en consultorios.

La gran revelación científica, que marcó un antes y un después en el proyecto, llegó cuando el equipo descubrió que la actividad terapéutica de la molécula se concentra en tan solo tres de sus 123 aminoácidos, un hallazgo que lo cambió absolutamente todo.

¿Por qué este descubrimiento transforma el futuro médico de los mexicanos?

Este descubrimiento estructural clave permitió a los expertos diseñar un fármaco muchísimo más pequeño y estable. Los exitosos resultados fueron publicados en el prestigioso "Journal of Biological Chemistry", demostrando que esta opción es completamente viable y puede ser administrada de manera diaria en los pacientes.

A continuación, te compartimos algunas de las ventajas de utilizar este nuevo tratamiento:

Dile adiós al dolor: Al transformar el tratamiento en gotas oftálmicas, se elimina por completo la necesidad de someterse a las temidas inyecciones intraoculares periódicas, reduciendo drásticamente la ansiedad de los pacientes que acuden a sus consultas médicas.

Al transformar el tratamiento en gotas oftálmicas, se elimina por completo la necesidad de someterse a las temidas inyecciones intraoculares periódicas, reduciendo drásticamente la ansiedad de los pacientes que acuden a sus consultas médicas. Mayor accesibilidad económica: Al ser un formato mucho más sencillo de producir y distribuir, este medicamento promete ser significativamente más barato, permitiendo que miles de familias mexicanas puedan costearlo sin comprometer su economía ni abandonar su tratamiento visual.

Al ser un formato mucho más sencillo de producir y distribuir, este medicamento promete ser significativamente más barato, permitiendo que miles de familias mexicanas puedan costearlo sin comprometer su economía ni abandonar su tratamiento visual. Aplicación cómoda y casera: A diferencia de los procedimientos invasivos que requieren visitas constantes al especialista, estas gotas permitirán a los pacientes mantener un control riguroso de su salud visual desde la comodidad y seguridad de su propio hogar.

CT