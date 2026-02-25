Reforma Laboral: ¿desde cuándo podrás trabajar 40 horas semanales?

Tras una histórica votación en la Cámara de Diputados, México se encamina hacia una reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Sin embargo, esta transición no será inmediata, sino que se implementará de manera gradual y escalonada con el objetivo de que las empresas adapten sus procesos productivos sin afectar la economía.

El calendario de aplicación: Paso a paso hacia las 40 horas

De acuerdo con el dictamen aprobado, el año 2026 será un periodo de adecuación, por lo que se mantendrán las 48 horas obligatorias mientras los centros de trabajo organizan sus plantillas y esquemas de productividad. Sin embargo, el verdadero cambio logrará verse a partir del 1 de enero de 2027, cuando se comenzará con la reducción efectiva a partir del siguiente esquema:

2027: La jornada bajará a 46 horas semanales.

La jornada bajará a 46 horas semanales. 2028: Se reducirá a 44 horas semanales.

Se reducirá a 44 horas semanales. 2029: La jornada será de 42 horas semanales.

La jornada será de 42 horas semanales. 2030: Se alcanzará finalmente la meta de 40 horas semanales.

¿Qué falta para que la reforma laboral entre en vigor?

Al tratarse de una reforma al Artículo 123 de la Constitución, todavía quedan pasos legislativos pendientes. Tras el aval del Senado y la Cámara de Diputados, la minuta ha sido enviada a los Congresos Estatales.

Con el paso anteriormente mencionado se busca su promulgación definitiva, para esta se requiere el voto a favor de al menos 17 legislaturas locales. Una vez obtenida esta ratificación, el Ejecutivo Federal deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sueldos intactos y nuevas reglas para horas extra

Uno de los puntos fundamentales de la reforma es que la reducción de horas no podrá implicar una disminución del salario ni de las prestaciones actuales de los trabajadores. Además, se establecen límites estrictos para el tiempo extraordinario:

Tope máximo: Los trabajadores no podrán laborar más de 12 horas extra por semana.

Los trabajadores no podrán laborar más de 12 horas extra por semana. Distribución: Estas horas podrán repartirse en un máximo de cuatro horas diarias durante un límite de cuatro días a la semana.

Estas horas podrán repartirse en un máximo de cuatro horas diarias durante un límite de cuatro días a la semana. Pago: El excedente de la jornada ordinaria deberá pagarse con un 200% adicional al salario base (pago triple).

El excedente de la jornada ordinaria deberá pagarse con un 200% adicional al salario base (pago triple). Protección a menores: Se prohíbe expresamente que los menores de 18 años realicen cualquier tipo de jornada extraordinaria.

Con estos cambios, se busca reducir el agotamiento laboral y mejorar el balance entre la vida personal y el trabajo, beneficiando potencialmente a millones de empleados en todo el país.

CT