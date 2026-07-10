¿Quién es el piloto que trasladó al 'Mayo' Zambada a Estados Unidos?

El caso de Ismael "El Mayo" Zambada, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, volvió a tomar relevancia luego de que en los últimos días surgieran nuevas dudas sobre su captura y traslado a Estados Unidos, especialmente por las distintas versiones que han surgido sobre cómo ocurrió el operativo.

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El capo originario de Culiacán fue detenido por autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 en un aeródromo ubicado en Santa Teresa, Texas. En un inicio se habló de una entrega pactada; sin embargo, durante el proceso judicial, la defensa de Zambada aseguró que fue secuestrado y engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien presuntamente lo subió a una aeronave contra su voluntad.

Aunque las dudas sobre la versión de su captura continúan, uno de los puntos que más llamó la atención fue la presunta identificación del piloto encargado de trasladar a "El Mayo" hacia Estados Unidos.

Señalan a Mauro Núñez Ojeda como el piloto de la aeronave

Documentos judiciales estadounidenses e investigaciones abiertas en México señalan a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", como el piloto que habría estado a cargo de la aeronave en la que fue trasladado Ismael "El Mayo" Zambada.

De acuerdo con investigaciones difundidas por Los Angeles Times, Núñez Ojeda habría sido identificado como piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y como uno de los encargados de coordinar parte de la flota aérea utilizada por la organización criminal para el traslado de personas, drogas y armamento.

Autoridades federales han señalado que Mauro Núñez era uno de los hombres de confianza de Iván Archivaldo Guzmán, identificado como uno de los líderes de la facción conocida como Los Chapitos.

El 8 de febrero de 2025, "El Jando" fue detenido durante un operativo de fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa, en el que participaron elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Extradición de "El Jando" genera nuevas dudas sobre el caso

Tras permanecer bajo proceso en México, Juan Carlos Núñez Ojeda, alias "El Jando", fue entregado a las autoridades de Estados Unidos junto con otros 25 procesados. Enfrenta cargos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) señalara que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) proporcionó información incompleta sobre la investigación, debido a que aún existen dudas sobre la planeación del vuelo , la participación de los involucrados y el conocimiento previo de las autoridades estadounidenses.

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el piloto que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada fue extraditado a Estados Unidos, aunque no mencionó directamente a "El Jando".

Sin embargo, la entrega también generó cuestionamientos hacia las autoridades mexicanas, ya que la FGR presuntamente tenía identificado al piloto desde el operativo por su voz, pero su detención ocurrió seis meses después, periodo en el que presuntamente habría continuado con actividades delictivas.

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