¿Qué hacer si eres víctima de violencia digital en México?

Tras anunciar un convenio con distintas plataformas digitales para prevenir la violencia digital en México, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, señaló que el primer paso para sancionar este tipo de agresiones es que las personas sepan que sí es posible denunciar a quienes las cometen.

La funcionaria explicó que, en caso de sufrir violencia digital y querer denunciar, las mujeres pueden comunicarse a la línea telefónica 079, opción 1, donde recibirán orientación y acompañamiento durante el proceso.

“Si una mujer vive violencia digital y no sabe qué hacer, además de utilizar las herramientas de denuncia que ofrecen las plataformas, también puede llamar a esta línea telefónica. Ahí se le brinda orientación, acompañamiento y, si es necesario, se le canaliza para recibir apoyo jurídico”, detalló.

Durante la conferencia matutina del miércoles 11 de marzo, Hernández Mora indicó que esta línea tiene como objetivo acompañar a las víctimas durante el proceso de denuncia y también servir como enlace entre ellas y las plataformas digitales. De esta manera, en caso de requerir pruebas para una investigación, redes sociales como las de Grupo Meta y TikTok podrán colaborar en los casos.

¿Habrá plataforma pública para exhibir violentadores?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que ONU Mujeres ha establecido a la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, vicaria y feminicida como los tipos de violencia más frecuentes hacia las mujeres. Y en los últimos años, se ha integrado la violencia digital tras el desarrollo de redes sociales e Inteligencia Artificial (IA).

"Es muy importante que las plataformas digan: ‘Somos conscientes de esto y queremos apoyar’. Entonces, no es una ley que prohíbe, sino una colaboración voluntaria en donde la Secretaría de las Mujeres trabaja junto con las plataformas para hacer conciencia, para prevenir y también para atender casos de denuncia", detalló la mandataria.

La Jefa del Ejecutivo explicó que hace años, en la Ciudad de México, se hizo una plataforma para difundir los nombres de agresores que tengan sentencia por violencia. Sin embargo, una organización civil presentó un acto de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dar de baja dicho mecanismo por presuntamente violar el derecho a la protección de datos personales.

"Por parte de la Corte hubo una resolución de que no podía ser pública, de que se podía utilizar, pero solamente para las autoridades. Entonces, así quedó marcado. Es debatible si se viola el dato personal o vale la pena hacer público esta circunstancia. La plataforma existe en la Ciudad de México y solamente puede ser utilizada por las autoridades", dijo.

La Presidenta indicó que si la víctima denuncia ante la Secretaría de las Mujeres, se trabaja con la plataforma donde se publicaron contenidos de carácter sexual para que pueda tomar medidas.

"Es un apoyo adicional a la denuncia en una fiscalía, porque las víctimas pueden ir a denunciar de inmediato a una fiscalía estatal y la fiscalía estatal tiene que tomar medidas, abrir la carpeta de investigación y solicitar al juez la detención de quien haya promovido estas imágenes", mencionó Sheinbaum Pardo.

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La Mandataria federal detalló que es posible denunciar contenidos en cada plataforma y apoyar su denuncia en la línea telefónica que presentó la Secretaría de las Mujeres (079 opción 1). Aseguró que cada caso se atenderá de manera expedita y con protocolos especializados.

Citlalli Hernández Mora destacó que México es pionero en visibilizar y promover la Ley Olimpia para tipificar la violencia en el espacio digital. Señaló que hay una mesa de diálogo y coordinación con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como en los congresos locales para homologar las leyes que garantizan los derechos de las mujeres.

"Ese diálogo permanente va a continuar y, si es necesario, pues ya estaremos poniendo a consideración la posibilidad de presentar otras iniciativas", dijo la secretaria de las Mujeres.

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