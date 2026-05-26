El asombro y el pánico se apoderaron de los habitantes de la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores, Michoacán, cuando la tierra se abrió literalmente en el patio de una vivienda durante la madrugada del 26 de mayo de 2026.

Un estruendo ensordecedor anunció el nacimiento de un géiser que comenzó a expulsar violentamente columnas de agua hirviendo, lodo y vapor, acompañadas de un fuerte olor a azufre.

Las autoridades de Protección Civil municipal y estatal acudieron de inmediato al lugar para acordonar la zona, evacuar a la familia afectada y a los vecinos, además de suspender las clases en un preescolar cercano para garantizar la seguridad de la población.

Aunque el fenómeno no hirió a ninguna persona, la erupción cobró la vida de algunos animales de granja que dormían en el corral donde se originó la fractura.

¡Insólito en Michoacán!

En la comunidad de El Salitre, municipio de Ixtlán, un géiser emergió en el patio de una vivienda ����.

El espectáculo natural dejó atónitos a los vecinos; aunque no hubo personas lesionadas, algunos animales de granja sí resultaron afectados ���� pic.twitter.com/aXADKBFNIi— Alonso Herrera Trejo (@AlonsoHerreraT) May 26, 2026

El impactante VIDEO que le da la vuelta a México: así nació el géiser

Las redes sociales estallaron rápidamente cuando los usuarios comenzaron a compartir las imágenes del suceso, mostrando la fuerza implacable de la naturaleza en tiempo real. Los videos virales muestran cómo el agua caliente sale a gran presión desde las entrañas de la tierra, alcanzando una altura considerable y cubriendo todo el patio con sedimentos y lodo burbujeante.

Este material audiovisual documenta el momento exacto de la erupción y evidencia la alta temperatura del agua a través de las densas nubes de vapor que envuelven la propiedad. Los especialistas geológicos ya analizan estas grabaciones para determinar el comportamiento del flujo y evaluar el nivel de riesgo que representa para las estructuras aledañas.

¿Qué es exactamente un géiser y cómo se forma?

Para comprender la magnitud de este evento, resulta fundamental definir qué es un géiser y por qué genera tanta expectación científica. Un géiser constituye un tipo especial de fuente termal que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor hacia el aire de forma violenta e intermitente.

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La creación de un géiser exige la combinación de tres elementos cruciales: rocas calientes en el subsuelo, una fuente abundante de agua subterránea y una red de fisuras que actúe como conducto hacia el exterior. El magma profundo calienta las rocas, las cuales transfieren esa energía térmica al agua filtrada; al superar el límite de resistencia, el sistema funciona como una "olla exprés" que libera el vapor hacia la superficie con una fuerza devastadora.

¿Por qué está sucediendo esto ahora en Michoacán?

La aparición de este géiser en El Salitre no representa un evento aislado, sino la consecuencia directa de la intensa actividad geotérmica y volcánica que caracteriza al estado de Michoacán.

Ixtlán de los Hervores recibe su nombre precisamente por las múltiples manifestaciones hidrotermales que existen en su territorio, albergando incluso uno de los géiseres turísticos más altos del mundo, capaz de alcanzar los 30 metros de altura.

Los recientes movimientos de las placas tectónicas y la actividad sísmica en la región alteraron los conductos subterráneos, encontrando una nueva vía de escape para la presión acumulada justo debajo de esta zona habitacional.

Históricamente, la Faja Volcánica Transmexicana provoca este tipo de reacomodos geológicos, obligando a las autoridades a mantener un monitoreo constante para prevenir desastres mayores.

Los desafíos de la aparición de un géiser en una casa

Aunque los pobladores de Ixtlán conviven diariamente con las fuentes termales, presenciar el nacimiento de un géiser dentro de una propiedad privada marca un precedente alarmante. En el pasado, fenómenos similares ocurrieron en zonas despobladas o parques ecoturísticos, donde la infraestructura se adapta a la naturaleza del terreno.

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Sin embargo, la erupción en una zona residencial plantea desafíos urbanísticos sin precedentes, ya que el calor extremo y la humedad constante debilitan los cimientos de las viviendas. Los geólogos que actualmente inspeccionan el pozo de lodo advierten que, si la actividad hidrotermal continúa con la misma intensidad, el área de afectación crecerá, lo que imposibilitará el retorno de las familias evacuadas a sus hogares.

¿Es peligroso el géiser que surgió en Ixtlán de los Hervores?

Sí, representa un peligro significativo debido a las altas temperaturas del agua y el vapor, además de la inestabilidad del terreno que puede provocar hundimientos estructurales.

¿Se puede apagar o tapar un géiser?

No, intentar bloquear la salida resulta contraproducente, ya que la presión subterránea buscará otra salida y provocará una explosión mayor en áreas impredecibles.

¿Qué pasará con la casa afectada?

Las autoridades mantienen la vivienda asegurada; si el flujo persiste, declararán la propiedad como pérdida total por el riesgo inminente de colapso.

JM