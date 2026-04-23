Poder legislativo: Aprueban ley de protección animal para el Edomex

El Congreso mexiquense aprobó la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México y sus municipios, integrada por 18 capítulos y 126 artículos, con la que se busca fortalecer la protección de los animales y fomenta la tutela responsable. También aprobaron reformas al Código Penal estatal para agravar el maltrato y la crueldad contra los seres sintientes.

El Pleno aprobó de manera conjunta las 17 iniciativas que fueron presentadas por el Ejecutivo, siete por Morena, cinco por integrantes del PVEM, dos del PAN, una de Movimiento Ciudadano y otra del PRD.

Con lo aprobado se define a los animales como seres sintientes y conscientes; incorpora un programa de esterilización de los animales en situación de calle o en condición de abandono; vincula el servicio social con el cuidado y bienestar animal; se expide de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México y sus Municipios.

Además, crea un Registro Estatal de Personas Agresoras de seres sintientes, regula la venta de animales y garantiza el libre acceso a espacios públicos de animales de apoyo o asistencia.

También contempla reformas al Código Penal para enfatizar en el artículo 31 Bis que en caso de delitos contra maltrato y crueldad de los seres sintientes, se deberá garantizar la reparación del daño, la cual será integral y debe incluir los gastos generados para el resguardo, manutención, mantenimiento, atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos, intervenciones, rehabilitación conductual o la reparación por la muerte.

El instrumento señala que torturar, golpear o maltratar a un animal puede derivar en una sanción de hasta 35 mil 193 pesos; o bien, mantener a un animal en condiciones no adecuadas de alojamiento, movilidad e higiene puede implicar una multa de 3 mil 519 pesos o un arresto de 36 horas.

Además, se crea el Fondo para la Protección a los Animales del Estado de México que dependerá de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y sus recursos se destinarán al fomento de estudios e investigaciones para mejorar los mecanismos de la protección a los animales.

CT