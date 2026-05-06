Ola de calor: lista de estados con las temperaturas más extremas hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia oficial de la Conagua, ha emitido una alerta climática contundente para este miércoles 6 de mayo, advirtiendo a la población sobre condiciones climáticas severas. La información oficial confirma que el país entero enfrenta un evento térmico de gran magnitud que requiere atención inmediata.

Una intensa y prolongada ola de calor sigue castigando sin piedad a gran parte del territorio mexicano, elevando los termómetros a niveles históricos que ponen en riesgo directo a la población más vulnerable. Las autoridades de protección civil instan a no subestimar estas altas temperaturas bajo ninguna circunstancia.

Sabemos perfectamente que el clima en la República Mexicana es una preocupación constante, por ello hemos desglosado a detalle el pronóstico extendido a 96 horas emitido por las autoridades federales, para que sepas exactamente qué esperar durante esta jornada sofocante, dónde golpeará más fuerte el sol y cómo puedes tomar las mejores precauciones posibles.

Los estados más castigados por el calor extremo en México

De acuerdo con el reporte oficial más reciente del clima, el verdadero infierno térmico se concentrará hoy en dos entidades específicas de la República, las cuales superarán la peligrosa barrera de los 45 grados Celsius durante las horas de mayor insolación diurna.

Se trata puntualmente de San Luis Potosí (afectando principalmente sus zonas centro y sur) y el estado de Guerrero (en su región noroeste), donde el sol será verdaderamente implacable desde el mediodía hasta el atardecer, exigiendo resguardo total en interiores.

Sin embargo, el impacto del calor extremo no se detiene ahí, ya que un segundo bloque muy numeroso de estados registrará temperaturas sumamente sofocantes que oscilarán entre los 40 y los 45 grados Celsius, afectando drásticamente la vida cotidiana de millones de personas.

Jalisco y otras entidades en alerta naranja por altas temperaturas

En este extenso grupo de calor intenso destacan Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco (golpeando especialmente en la zona sur del estado), Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla, donde el ambiente general se sentirá como un auténtico horno al aire libre.

Los habitantes de todas estas regiones mencionadas deben extremar sus precauciones de manera urgente y prioritaria, ya que la exposición prolongada a los rayos del sol puede derivar rápidamente en severos golpes de calor, fatiga crónica o una deshidratación médica grave.

Además, otras entidades importantes del país como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo experimentarán máximas que rondarán entre los 35 y 40 grados, manteniendo un ambiente sumamente caluroso que no dará tregua ni siquiera estando en la sombra.

Consejos efectivos para sobrevivir a la ola de calor

Para enfrentar estas condiciones climáticas extremas con total éxito, los expertos en salud pública recomiendan seguir rigurosamente una lista de acciones clave y preventivas durante las horas de mayor radiación solar, garantizando así tu bienestar físico y el de tu familia.

Entre los consejos destacan: mantente hidratado bebiendo al menos dos litros de agua natural al día; usa ropa ligera de colores claros; aplica protector solar cada cuatro horas sin excepción; y evita realizar cualquier tipo de actividad física al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Como último punto clave de esta lista, se exhorta a prestar especial atención a los niños pequeños, a los adultos mayores y a tus mascotas en casa, asegurándote de que permanezcan en lugares frescos, bien ventilados y con acceso constante a agua limpia para evitar cualquier emergencia médica lamentable.

CT