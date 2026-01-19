El ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, fue vinculado a proceso, pero seguirá en libertad al igual que las dos personas que fueron detenidas junto con él.

“Junto con su asistente y chofer, el ex rector continuará sujeto a investigación judicial por delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple”, informó el abogado defensor, Edwin Trejo, al término de la audiencia de este domingo.

Insistió en que la droga fue “sembrada” en el interior de la camioneta, luego de que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) no aportó los videos de la Bodycam de los agentes de la Policía Estatal (PE), que hicieron la detención, la mañana del lunes 12 de enero pasado.

Manifestó que el Ministerio Público hizo entrega de las solicitudes correspondientes, “sin embargo, no hubo ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, por lo que siguen generando más dudas en la detención del ex rector universitario”.

Afirmó que como recurso de inconformidad promoverá un amparo en contra la vinculación a proceso y las medidas cautelares de firmas periódicas.

