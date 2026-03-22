Morena define iniciativas de reforma prioritarias

El grupo parlamentario de Morena definió cuatro iniciativas de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum como prioridad para que las discuta el pleno antes de que termine el actual periodo de sesiones, el 30 de abril.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que la primera es la reforma para eliminar las “pensiones doradas” que se pagan a funcionarios públicos, y que analiza actualmente la Comisión de Puntos Constitucionales.

La segunda y tercera son iniciativas que envió el Ejecutivo este viernes a la Cámara Baja: una para expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y la otra para modificar el Código Fiscal de la Federación.

La cuarta reforma de la Presidenta es la que actualmente analiza el Senado de la República en materia electoral, denominada plan B, y enviará a la Cámara de Diputados, en caso de que sea aprobada. “Tenemos 10 instrumentos legislativos importantes, que son desde el procedimiento de lo contencioso administrativo, uno sobre delitos en materia de medio ambiente, otro el de las pensiones doradas, una ley de migración, una ley de vivienda, otra ley que se ingresó ayer. Dos iniciativas que ingresaron de la presidenta Claudia Sheinbaum como Titular del Ejecutivo, que son muy importantes para reactivar la economía del país, plan B de la reforma electoral”, detalló Monreal Ávila.

En cuanto a la reforma electoral, afirmó que no habrá fast track.