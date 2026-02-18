Miércoles de Ceniza 2026: Metro CDMX será sede para los fieles

El tiempo de Cuaresma inicia hoy con el Miércoles de Ceniza, tradición cargada de simbolismo que, aunque no es obligatoria, cumple una función penitencial y de preparación para la Pascua dentro de la Iglesia Católica.

Para facilitar la participación en el rito, la Arquidiócesis Primada de México ha programado la imposición de ceniza en lugares públicos de gran afluencia, como estaciones del Metro y parques.

Las estaciones del Metro donde se podrá recibir la ceniza son:

Metro Zapata

Calle Félix Cuevas y Heriberto Frías, cerca de Avenida Universidad, colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez.

Horario: de 16:00 a 19:00 horas.

Hospital 20 de Noviembre

Avenida Félix Cuevas número 540, colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez.

Horario: de 9:00 a 11:30 horas.

También habrá imposición de ceniza en el parque Arboledas, ubicado en la calle Pilares, esquina con Enrique Pestalozzi, colonia Del Valle Centro, en la alcaldía Benito Juárez, en un horario de 18:00 a 20:00 horas.

Este día no hay misa de precepto; es decir, no se incurre en pecado por no acudir al templo. Sin embargo, sí son obligatorios el ayuno y la abstinencia.

El ayuno es preceptivo para los mayores de 18 años y menores de 60, y consiste en realizar una sola comida fuerte al día.

La abstinencia de carne es obligatoria para todos los mayores de 14 años.

Es importante recordar que, al no tratarse de un sacramento, la ceniza puede ser impuesta no sólo por sacerdotes y diáconos, sino también por laicos.

El signo de la cruz de ceniza es un gesto penitencial público, parte de la preparación espiritual para celebrar la resurrección de Jesucristo en la Pascua, junto con el ayuno, la abstinencia, la oración y la caridad.

La ceniza invita a reflexionar sobre el carácter transitorio de la vida terrenal y la necesidad de la misericordia divina.

