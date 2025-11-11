Durante su conferencia de prensa de este lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que se está indagando las razones del abatimiento de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, señalado como culpable del asesinato del presidente de Uruapan, Carlos Manzo, cuando ya se encontraba detenido. Según expuso, este punto forma parte de la investigación abierta, pues el homicida fue capturado y, momentos después, se produjo un forcejeo en el que se accionó un arma de fuego.

“Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida. Porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida”, señaló el gobernador al referirse a los hechos.

Ramírez Bedolla indicó además que se investigará a la escolta de Manzo, conformada por ocho guardias personales y 14 elementos de la Guardia Nacional. Explicó que el primer círculo de seguridad estaba integrado por personal seleccionado directamente por el presidente municipal de Uruapan, y que el segundo círculo lo asumía Guardia Nacional, lo que también se encuentra bajo análisis.

“En ese momento tenía ocho escoltas personales y 14 de Guardia Nacional, en el momento ocurrido de los hechos, y su equipo de seguridad más personal sí fue seleccionado directamente por el presidente, y digamos que el segundo círculo inmediato de seguridad lo brindaba GN, entonces se está también en la línea de investigación revisando qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”, dijo. Por último, Ramírez Bedolla afirmó que las investigaciones continúan para dar con los autores intelectuales.

