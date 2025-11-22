Metro CDMX provocará cierre en Circuito Interior: fecha y horario

Si eres un usuario regular del transporte colectivo metro, a continuación te informamos una situación que podría afectar tu movilidad y rutina si no tomas las precauciones necesarias.

En redes sociales se ha dado a conocer que se realizarán trabajos en la vía de enlace de la estación Oceanía, lo que pondrá en pausa la afluencia de la Línea B y y la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México.

Para ser más exactos, las construcciones comenzaron a partir del viernes 21 y continuarán en las primeras horas del sábado 22 de noviembre.

El momento en el que se verá afectado el cruce de Circuito Interior y avenida Oceanía, debido a un corte a la circulación vial, será a partir del sábado a las 23:00 horas. Por lo que si te encuentras en la necesidad de cruzar por dicha intersección, te recomendamos tomar rutas alternas.

¿El domingo continuará el cierre en Circuito Interior?

Según los tiempos previstos para las obras que se realizarán en dicho tramo, se tiene estimado que para las 6:00 horas del domingo 23 de noviembre el corte vial haya finalizado.

Alternativas viales ante las reparaciones del Metro en la Línea B

Si eres un automovilista, algunas de las alternativas viales que te recomendamos tomar ante las reparaciones de la Línea B, que afectan principalmente al Circuito Interior, son Eje 3 Norte, Avenida 602 y Anillo Periférico. Se exhorta a la ciudadanía el anticipar los cierres a la altura del Metro Deportivo Oceanía, y utilizar los carriles laterales para reincorporarse más adelante.

Por último, te recordamos la importancia de salir con tiempo extra en caso de que la zona se encuentre saturada por el tráfico, así no llegarás tarde a tus compromisos.

CT