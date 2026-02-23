Un día después del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó en su conferencia matutina este lunes 23 de febrero.

Sheinbaum Pardo informó que este lunes ya no se registra ningún bloqueo carretero en el país, luego de los hechos violentos ocurridos tras el abatimiento de Nemesio "El Mencho" Oseguera , presunto líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

Durante un mensaje, la Mandataria aseguró que la situación se encuentra bajo control y que la actividad en las distintas regiones afectadas se ha restablecido .

"[…] El día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido, pues toda la actividad. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país", afirmó.

Sheinbaum Pardo explicó que, tras el operativo realizado el domingo, se instaló un centro de mando que continúa en funciones para garantizar la coordinación entre las autoridades federales y estatales.

"Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional, en donde está el secretario, están los tres secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados. El día de ayer, después del operativo, se montó este centro de mando", detalló.

La titular del Ejecutivo federal agradeció la colaboración de gobernadoras y gobernadores, al señalar que hubo comunicación constante y flujo de información durante la jornada de violencia .

Asimismo, hizo un reconocimiento especial a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, y destacó la labor del general Ricardo Trevilla Trejo .

"Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional. El general Ricardo Trevilla Trejo, el Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea, realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación", expresó.

La Presidenta también envió condolencias a las familias de los elementos que perdieron la vida durante los hechos del domingo .

"Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. Uno en México debe sentirse muy orgulloso de nuestras fuerzas armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás", subrayó.

Finalmente, reiteró que el objetivo central es garantizar la paz en todo el territorio nacional .

"Y lo más importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación", puntualizó.

