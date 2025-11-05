Megamarcha en Edomex: ¿habrá paro de transportistas hoy 5 de noviembre?

Ante una alta probabilidad de un megaparo de transportistas a nivel estatal, la ciudadanía del Estado de México se mantiene alerta, debido a las graves afectaciones que esto produce en múltiples puntos clave de la movilidad urbana del Valle de México.

Esto podría suceder el día de hoy, debido a la demanda central de los transportistas, agrupados en la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana, los cuales exigen una respuesta favorable ante la desaparición de su colega Fernando Galindo, quien desapareció en el municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México.

Entre los puntos a concretar con el gobierno estatal, se encuentran:

1. Búsqueda y aparición con vida de su compañero

2. Acciones inmediatas y contundentes: Se le cedió a las autoridades estatales un plazo de 48 horas para que se realizaran las acciones pertinentes para lograr el regreso de su compañero.

3. Condiciones para el diálogo: La organización manifestó que solo aceptará una mesa de diálogo si esta se realiza de forma directa con el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes.

Si el día de hoy no se obtiene una respuesta que le resulte satisfactoria a la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana, han puesto sobre aviso que realizará un paro estatal en las principales zonas viales de la entidad, afectando todos los accesos a la Ciudad de México.

CT