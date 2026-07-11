Lotería Nacional Sorteo Superior 2890: resultados del 10 de julio

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2890, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El premio por cachito es de hasta 425 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 29009, cuya serie 1 fue puesta a la venta en Saltillo, Coahuila, y la 2 por medio de canales electrónicos.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 9, excepto aquellos con las terminaciones 9009, 009 y 09, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 1, excluyendo a los números con cifras finales 1481, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

Puedes consultar directamente si tu boleto resultó premiado en el verificador de premios.

El billete del Sorteo Superior 2890 conmemoró el aniversario XX del Museo Interactivo de la Economía (MIDE).

X/lotenal

Resultados de sorteos nocturnos del 10 de julio

Melate 4237

Melate: 01, 02, 20, 35, 48, 56 Adicional: 04

Melate Revancha: 08, 27, 28, 33, 39, 55

Melate Revanchita: 10, 14, 19, 38, 40, 54

Chispazo 12120 de las 21:00 horas

03, 12, 14, 23, 26

Tris Clásico 36307 de las 21:00 horas