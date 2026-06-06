Lotería Nacional Sorteo Superior 2885: resultados del 5 de junio

La noche del viernes 5 de junio, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2885, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El premio por cachito es de hasta 425 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 28311, cuya serie 1 fue puesta a la venta en Tampico, Tamaulipas, y la 2 por medio de canales electrónicos.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 1, excepto aquellos con las terminaciones 8311, 311 y 11, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 6, excluyendo a los números con cifras finales 4186, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Superior 2885 fue ilustrado en alusión a la campaña ambiental "México juega limpio" de la Semarnat, vinculando el futbol con la conciencia ambiental, en el marco del Mundial 2026.

En su imagen aparece un futbolista con la camiseta verde y las frase "Anota un ¡Gol por al ambiente!".

La campaña impulsa la reducción de residuos y el reciclaje.

Resultados de sorteos nocturnos del 24 de abril

Melate 4222

Melate: 02, 03, 12, 16, 20, 42 Adicional: 36

02, 03, 12, 16, 20, 42 Adicional: 36 Melate Revancha: 02, 13, 20, 40, 42, 43

02, 13, 20, 40, 42, 43 Melate Revanchita: 03, 18, 24, 32, 40, 47

Chispazo 12050 de las 21:00 horas

02, 03, 08, 14, 24

Tris Clásico 36132 de las 21:00 horas