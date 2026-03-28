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Lotería Nacional Sorteo Superior 2878: resultados del 27 de marzo

El número ganador de 17 millones de pesos se vendió en Monterrey, Nuevo León

Por: G. Solano

La Lotería Nacional conmemoró en su billete 65 años de la editorial Panini. X/lotenal

La Lotería Nacional conmemoró en su billete 65 años de la editorial Panini. X/lotenal

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2878, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El premio por cachito es de hasta 425 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 46608, cuyas series 1 y 2 fueron puestas a la venta en Monterrey, Nuevo León.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 8, excepto aquellos con las terminaciones 6608, 608 y 08, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 9, excepto a los números con cifras finales 4989, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Superior 2878 conmemoró 65 años de la editorial Panini, famosa por su edición de los álbumes de estampas del Mundial de futbol.

La Lotería Nacional resaltó que Panini es un símbolo de convivencia, aprendizaje y cultura compartida debido a su impulso a la tradición social del coleccionismo.

Sorteo Superior 2878
Número  Premio
46608 17 millones de pesos
14989 1 millón 440 mil pesos
22985 275 mil pesos
03650 275 mil pesos
27850 275 mil pesos
12238 275 mil pesos
18127 144 mil pesos
22864 144 mil pesos
05751 144 mil pesos
16504 144 mil pesos
31838 90 mil pesos
49828 90 mil pesos
26590 90 mil pesos
56052 90 mil pesos
41239 90 mil pesos
07906 90 mil pesos
47847 90 mil pesos
34190 90 mil pesos
20904 90 mil pesos
44738 90 mil pesos

Resultados de sorteos nocturnos del 27 de marzo

Melate 4192

  • Melate: 08, 24, 29, 33, 41, 50 Adicional: 23
  • Melate Revancha: 07, 16, 27, 29, 34, 37
  • Melate Revanchita: 02, 03, 10, 22, 31, 47

Chispazo 11910 de las 21:00 horas

  • 02, 04, 06, 14, 24

Tris Clásico 35782 de las 21:00 horas

  • 6, 1, 5, 5, 6

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