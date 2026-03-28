Lotería Nacional Sorteo Superior 2878: resultados del 27 de marzo

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2878, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.El premio por cachito es de hasta 425 mil pesos.El número ganador del primer premio fue el 46608, cuyas series 1 y 2 fueron puestas a la venta en Monterrey, Nuevo León.Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 8, excepto aquellos con las terminaciones 6608, 608 y 08, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 9, excepto a los números con cifras finales 4989, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.El billete del Sorteo Superior 2878 conmemoró 65 años de la editorial Panini, famosa por su edición de los álbumes de estampas del Mundial de futbol.La Lotería Nacional resaltó que Panini es un símbolo de convivencia, aprendizaje y cultura compartida debido a su impulso a la tradición social del coleccionismo.Melate 4192Chispazo 11910 de las 21:00 horasTris Clásico 35782 de las 21:00 horas