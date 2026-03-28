Lotería Nacional Sorteo Superior 2878: resultados del 27 de marzo

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2878, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El premio por cachito es de hasta 425 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 46608, cuyas series 1 y 2 fueron puestas a la venta en Monterrey, Nuevo León.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 8, excepto aquellos con las terminaciones 6608, 608 y 08, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 9, excepto a los números con cifras finales 4989, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Superior 2878 conmemoró 65 años de la editorial Panini, famosa por su edición de los álbumes de estampas del Mundial de futbol.

La Lotería Nacional resaltó que Panini es un símbolo de convivencia, aprendizaje y cultura compartida debido a su impulso a la tradición social del coleccionismo.

Sorteo Superior 2878 Número Premio 46608 17 millones de pesos 14989 1 millón 440 mil pesos 22985 275 mil pesos 03650 275 mil pesos 27850 275 mil pesos 12238 275 mil pesos 18127 144 mil pesos 22864 144 mil pesos 05751 144 mil pesos 16504 144 mil pesos 31838 90 mil pesos 49828 90 mil pesos 26590 90 mil pesos 56052 90 mil pesos 41239 90 mil pesos 07906 90 mil pesos 47847 90 mil pesos 34190 90 mil pesos 20904 90 mil pesos 44738 90 mil pesos

Resultados de sorteos nocturnos del 27 de marzo

Melate 4192

Melate: 08, 24, 29, 33, 41, 50 Adicional: 23

Melate Revancha: 07, 16, 27, 29, 34, 37

Melate Revanchita: 02, 03, 10, 22, 31, 47

Chispazo 11910 de las 21:00 horas

02, 04, 06, 14, 24

Tris Clásico 35782 de las 21:00 horas