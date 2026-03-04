Este 3 de marzo quedó la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de desconexión digital, pero ¿en qué consiste esta ley? En esta nota te lo explicamos.

¿Qué es la Ley de desconexión digital en México?

Esta reforma laboral tiene el objetivo de conceder el derecho de la desconexión digital para la clase trabajadora de México, lo cual quiere decir que las y los empleados no estarán obligados a comunicarse con sus empleadores fuera de horario de trabajo.

Para ser más precisos, el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados establece que la desconexión digital será un derecho de las y los trabajadores para que no participen en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborales, vacaciones, permisos y licencias.

Cabe destacar que el término se agregó a la LFT desde 2021, en el transcurso de la pandemia por covid-19, para beneficiar a los trabajadores; sin embargo, los cambios solo fueron para la modalidad de labores remotas.

Con esta reciente modificación que se aprobó recientemente por los diputados federales, se contempla que el cambio sea a nivel constitucional para las y los trabajadores en general y no solo para los que su trabajo se desarrolla sin un centro de trabajo fijo.

Cabe mencionar que esta reforma laboral solo aplicó en el artículo 330-E, fracción VI, de la LFT, a diferencia de la actual, que planea hacerlo directo en la Constitución del artículo tres.

