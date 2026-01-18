La SEP anuncia nueva beca para universitarios

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunciaron la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra a más de 44 mil estudiantes de educación superior de la entidad, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Delgado Carrillo explicó que el apoyo económico será de mil 900 pesos bimestrales y comenzará a entregarse a partir de febrero, destacando que se trata de un esquema único en el país. Con esta beca, los estudiantes tendrán su acompañamiento educativo desde la primaria hasta la universidad, gracias a la continuidad de programas como la Beca Universal Rita Cetina y la Beca Universal de Educación Media Superior.

El secretario destacó que, además del respaldo económico, se abrirán 30 mil espacios nuevos en preparatoria mediante la construcción de diez bachilleratos tecnológicos, ampliaciones y 60 ciberbachilleratos. Asimismo, se crearán 50 mil espacios adicionales para educación superior.

Por su parte, Ramírez Bedolla señaló que los recursos permitirán cubrir gastos de útiles, uniformes y transporte, eliminando barreras que dificultan la continuidad educativa. Julio César León Trujillo, titular de la CNBB, informó que la dispersión de las becas universitarias iniciará el 3 de febrero, con una inversión adicional de 418 millones de pesos, beneficiando así a la totalidad de los estudiantes inscritos en el programa.

Con esta estrategia, Michoacán refuerza la educación pública como eje central de la transformación social y del desarrollo de las nuevas generaciones.