La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sufrido una derrota política y estratégica de gran calado. Lo que inició como una táctica habitual de presión y negociación ante el Gobierno federal se topó con un muro inesperado: la determinación de la Presidenta Claudia Sheinbaum de no ceder ante el ultimátum que la disidencia magisterial impuso previo a la inauguración del Mundial de Futbol.

En su columna de este miércoles, el periodista Raymundo Riva Palacio analiza cómo el error de diagnóstico de la CNTE —al subestimar la capacidad de respuesta de la mandataria— resultó en un quiebre del movimiento y en el fracaso de sus exigencias más ambiciosas.

El error de cálculo de la CNTE

Según el columnista, los maestros apostaron a que Sheinbaum, preocupada por su tensa relación con Estados Unidos, cedería ante sus demandas para evitar disturbios durante la inauguración del evento deportivo . Sin embargo, la Presidenta reaccionó de forma radical cuando se sintió acorralada .

"Hubo un error de diagnóstico: pensar que, al acercarse a la cita mundialista, iba a reaccionar como una política que se mueve por variables políticas, cuando lo que ha mostrado es que [...] llega un punto en donde, cuando se siente acorralada, reacciona radicalmente", señala Riva Palacio.

El Gobierno ya había realizado concesiones económicas significativas, incluyendo plazas y un negocio millonario de uniformes en Oaxaca. No obstante, al "doblar la apuesta" y exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la CNTE perdió su margen de maniobra.

La estrategia de Palacio Nacional para encapsular el conflicto

El éxito de la administración federal no fue casualidad, sino producto de una operación coordinada para aislar a los grupos más radicales de la Coordinadora:

Alianzas estratégicas: Sheinbaum contó con el respaldo de Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE, quien mantuvo encapsuladas a 28 de las 33 secciones afiliadas a la disidencia.

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Presión financiera: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, lanzó un mensaje directo a los gobernadores de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca: si continuaban financiando las movilizaciones en la CDMX, se revisarían sus cuentas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Despliegue táctico: En las horas previas al Mundial, el despliegue de cuerpos de seguridad en la capital dejó claro que el Estado estaba dispuesto a responder con firmeza ante cualquier intento de sabotaje.

¿El fin de la era de la negociación?

El quiebre dentro de la CNTE se hizo evidente cuando el ala más radical, encabezada por Yenny Araceli Pérez, perdió el consenso interno y, presuntamente, el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"La CNTE continuó las protestas, pero con el combustible agotándose. Comenzaron a levantar el plantón para regresar a sus secciones, sin que llegaran jamás sus relevos", apunta el periodista.

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Esta derrota marca un precedente en la relación entre el actual gobierno y la disidencia magisterial. La Presidenta Sheinbaum, al negarse a un diálogo directo con la CNTE en su momento de mayor presión, ha enviado una señal clara de que, bajo su administración, la estrategia de "presión-movilización-negociación" que caracterizó a gobiernos anteriores ha dejado de ser efectiva.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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