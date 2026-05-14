IPN: ¿habrá clases este jueves 14 de mayo? Esto se sabe sobre el paro

La incertidumbre sobre las actividades académicas en el Instituto Politécnico Nacional ha generado dudas entre miles de estudiantes y padres de familia en las últimas horas. Tras el inicio de un paro de 36 horas el pasado miércoles, la pregunta principal que inunda las redes sociales es clara: ¿qué pasará exactamente el día de hoy con las clases presenciales y virtuales?

Para entender el contexto, es fundamental saber que la comunidad estudiantil y los trabajadores del Politécnico han decidido levantar la voz de manera conjunta. Esta movilización no es un evento aislado, sino el resultado de meses de inconformidad respecto a la gestión administrativa, la falta de insumos básicos en los laboratorios y las presuntas irregularidades financieras dentro de una de las instituciones educativas más importantes del país.



¿Qué exigen los manifestantes y trabajadores del IPN?

Entre las principales demandas del pliego petitorio destaca la exigencia de renuncia del actual director general, Arturo Reyes Sandoval, a quien acusan de presuntos actos de corrupción. Los manifestantes señalan que el desvío de recursos ha mermado significativamente la calidad educativa, afectando directamente el desarrollo profesional de los futuros ingenieros, médicos y científicos que se forman en las aulas de esta casa de estudios.

Además de la destitución del directivo, los alumnos y el personal administrativo solicitan la creación inmediata de una Unidad de Género funcional y eficiente. Esta medida busca prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y violencia contra las mujeres dentro de los planteles, una deuda histórica que las autoridades escolares no han logrado resolver de manera satisfactoria hasta el momento.

Los trabajadores también han sumado sus propias exigencias laborales al movimiento, denunciando la falta de mantenimiento en la infraestructura y exigiendo auditorías externas transparentes. Piden la separación del Patronato Corazón Guinda y Blanco, así como la democratización en la elección del director general, proponiendo que este cargo sea designado por voto popular de la comunidad y no por imposición del Gobierno federal.



¿Habrá clases este jueves 14 de mayo?

La respuesta directa a la interrogante que preocupa a la comunidad es no; las actividades escolares se mantienen totalmente suspendidas durante toda la jornada de este jueves. El paro general, que comenzó oficialmente a las 10:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo, tiene una duración programada y acordada en asamblea de exactamente 36 horas ininterrumpidas.

Esto significa que las puertas de las diversas escuelas, facultades y centros de investigación permanecerán cerradas hasta la noche de hoy jueves, reanudando labores administrativas y académicas posteriormente. Se recomienda a los alumnos no acudir a los planteles para evitar contratiempos, ya que los accesos principales se encuentran bloqueados por los comités de huelga que resguardan las instalaciones de manera pacífica.

Es importante destacar que esta suspensión de labores aplica para todas las unidades académicas del nivel medio superior y superior que se han sumado al movimiento. Las autoridades del instituto han emitido comunicados pidiendo mantener el diálogo abierto, pero hasta que no se cumpla el plazo establecido por los estudiantes, las aulas seguirán vacías y los profesores no impartirán cátedra.

La postura de los trabajadores y la marcha hacia Segob

Los trabajadores del instituto han jugado un papel crucial en esta jornada de protestas, respaldando activamente las exigencias de la comunidad estudiantil y organizando la logística de las movilizaciones. Un contingente masivo, conformado por cientos de inconformes, partió desde la histórica Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco con rumbo a las oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación.

En este punto neurálgico de la Ciudad de México, los representantes del movimiento entregaron formalmente su pliego petitorio, esperando una respuesta favorable y resolutiva de las autoridades federales. Durante su trayecto, los manifestantes tomaron ambos sentidos de Paseo de la Reforma, generando un importante caos vial que afectó a miles de automovilistas y usuarios del transporte público en la zona centro.

Diversas organizaciones sociales y colectivos universitarios se han solidarizado con la causa politécnica, demostrando que el descontento trasciende los muros del instituto. Agrupaciones como el Sindicato de Estudiantes MX, Libres y Combativas MX, y comités de la Universidad Nacional Autónoma de México han brindado su apoyo moral y presencial durante las marchas y los bloqueos carreteros.

Sabemos que tu tiempo es valioso, por lo que hemos resumido la información más relevante para que planifiques tu día sin contratiempos. Presta mucha atención a las siguientes recomendaciones y datos esenciales sobre el desarrollo de este conflicto estudiantil que mantiene paralizada a una de las instituciones más grandes de México.

A continuación, te presentamos los puntos clave sobre esta manifestación:

Duración exacta: El paro es de 36 horas y finaliza hoy jueves a las 22:00 horas.

El paro es de 36 horas y finaliza hoy jueves a las 22:00 horas. Afectaciones académicas: No hay clases presenciales ni virtuales en ninguna escuela del IPN.

No hay clases presenciales ni virtuales en ninguna escuela del IPN. Vialidades colapsadas: Evita transitar por la zona de Bucareli, Insurgentes y Paseo de la Reforma debido a la presencia de manifestantes.

Evita transitar por la zona de Bucareli, Insurgentes y Paseo de la Reforma debido a la presencia de manifestantes. Exigencia principal: Destitución del director general y auditorías externas al presupuesto.

Destitución del director general y auditorías externas al presupuesto. Próximos pasos: Mantente atento a los comunicados oficiales para confirmar la reanudación de clases el día viernes.

CT