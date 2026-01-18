Becas Benito Juárez 2026: ¿Cuándo sale el calendario de pagos?

Con el cierre de enero cada vez más cerca, miles de estudiantes de secundaria, preparatoria y bachillerato comienzan a preguntarse lo mismo: ¿cuándo saldrá el calendario oficial de pagos de las Becas Benito Juárez 2026? La duda no es menor, pues estos apoyos económicos —que se entregan de forma bimestral— son una ayuda esencial para millones de familias en todo el país.

A diferencia de la Pensión Bienestar, cuyo calendario de dispersión fue revelado durante los primeros días del año, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) aún no ha publicado oficialmente las fechas de depósito para este nuevo ciclo. Sin embargo, el proceso de entrega de nuevas tarjetas bancarias ya está en marcha, lo que indica que el anuncio podría estar muy cerca.

¿Cuándo sale el calendario de pagos?

De acuerdo con el comportamiento de años anteriores, se prevé que el calendario oficial de pagos se dé a conocer el 2 de febrero de 2026, fecha estimada tanto para las Becas Benito Juárez como para las Becas Rita Cetina.

Si se mantiene el mismo esquema logístico, el primer depósito podría realizarse ese mismo lunes 2 de febrero , iniciando así la dispersión del apoyo correspondiente al primer bimestre del año.

En cuanto al orden de pago, tradicionalmente los depósitos se realizan de manera escalonada, comenzando por las y los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra “A”. Este sistema alfabético busca evitar saturaciones en las sucursales bancarias y asegurar una entrega más ágil y organizada.

¿De cuánto es la Beca Benito Juárez?

Respecto a los montos, no habrá cambios en 2026: los estudiantes de secundaria recibirán mil 900 pesos bimestrales a través del programa Rita Cetina, mientras que las familias con más de un hijo en este nivel educativo obtendrán 700 pesos adicionales por cada menor inscrito.

Por su parte, l os alumnos de educación media superior continuarán recibiendo la Beca Benito Juárez, también de mil 900 pesos cada dos meses , exceptuando el bimestre vacacional de verano.

En tanto, el Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro mantendrá su apoyo focalizado para universitarios de instituciones prioritarias, con depósitos de cinco mil 800 pesos bimestrales, distribuidos en cinco periodos a lo largo del año.

Aunque la fecha oficial aún está pendiente de confirmación, todo apunta a que febrero marcará el arranque del calendario de pagos 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad del apoyo a millones de estudiantes que dependen de este programa para seguir sus estudios.

