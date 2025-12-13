Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex este 13 de diciembre

El programa Hoy No Circula, vigente en la Ciudad de México y en municipios aledaños del Estado de México como medida para aminorar la emisión de contaminantes, se aplica este 13 de diciembre en su modalidad de segundo sábado de mes:

Holograma 1, terminación de placas par (0, 2, 4, 6, 8)

Holograma 2

Placas foráneas

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable", con un nivel de riesgo moderado, por la presencia de contaminantes PM₂.₅.

La estaciones de monitoreo Gustavo A. Madero, Merced, Xochimilco y Santiago Acahualtepec se indicaban en color amarillo ("aceptable"), el resto, en verde ("bueno").

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

