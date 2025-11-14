Hoy No Circula este viernes 14 de noviembre en CDMX y Edomex

Este viernes, el programa Hoy No Circula, diseñado para reducir y regular la contaminación generada por los autos, aplica restricciones a los siguientes:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Quedan exceptuados los servicios de auxilio, las unidades de transporte colectivo, los vehículos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motos y los automóviles con matrícula para personas con discapacidad.

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Toluca

Almoloya de Juárez

Calimaya

Capultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Xonacatlán

Zinacantepec

Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Los automóviles cuyo registro no pertenece ni a la Ciudad de México ni al Estado de México deben solicitar un Pase Turístico para circular sin sanciones administrativas.

Ignorar la norma implica multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

¿Dónde pagar la multa por Hoy No Circula?

Para cubrir la multa, los infractores deben descargar e imprimir su boleta desde el portal de la Secretaría de Finanzas y realizar el pago correspondiente. Este puede efectuarse en instituciones bancarias autorizadas o en tiendas de autoservicio. Los vehículos permanecerán retenidos hasta que se confirme el pago.

Calidad del aire en la Ciudad de México

Esta mañana, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó un nivel aceptable en el índice Aire y Salud, con presencia de contaminantes PM₂.₅., pero con un riesgo moderado.

En su reporte de las 6:00 horas, todas las estaciones mostraban color verde (bueno), a excepción de Santiago Acahualtepec, que estaba marcada en amarillo (aceptable).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico reporta cada hora la calidad del aire que se respira en el Valle de México, con la finalidad de prevenir a la población y tomar las decisiones pertinentes si la contaminación llega a ser un riesgo.

