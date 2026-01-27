Hoy No Circula este martes 27 de enero en CDMX y Edomex

La calidad del aire en el área conurbada de la Ciudad de México es mala esta mañana de martes, con presencia de partículas PM₁₀ y un riesgo alto para personas vulnerables. El programa de reducción y control de emisiones de fuentes móviles Hoy No Circula, sin embargo, se aplica de manera normal, pues la contaminación no llega al nivel de la contingencia fase 1.

Queda prohibida la circulación para los vehículos con las siguientes características:

Engomado rosa

Hologramas 1 y 2

Terminación de placas 7 y 8

Quedan exentos de esta restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era “mala”, con un nivel de riesgo alto, debido a la presencia de contaminantes PM₁₀.

Las estaciones Cuautitlán y Atizapán, al norte del Estado de México, presentaban las peores condiciones (mala), seguidas de Tlalnepantla, donde se consideraba "regular".

El resto de las estaciones, incluidas todas las ubicadas en la Ciudad de México, señalaban una calidad del aire "buena".

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.

