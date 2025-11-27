Jueves, 27 de Noviembre 2025

Hoy No Circula este jueves 27 de noviembre en CDMX y Edomex

Entérate de los autos que no pueden circular este día en la Zona Metropolitana del Valle de México

Por: G. Solano

El horario del Hoy No Circula va de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. SUN/Archivo

El programa de control de emisiones contaminantes Hoy No Circula, aplicado en la Ciudad de México y municipios conurbados, prohíbe circular este jueves a los automóviles con las siguientes especificaciones:

  • Vehículos con engomado verde
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 o 2

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

No cumplir con la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

Después de una semana de mañanas con mala calidad del aire, este jueves la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital era "buena" y un nivel de riesgo "bajo", aunque con la presencia de contaminantes O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀, PM₂.₅.

Todas las estaciones se marcaban en color verde.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.
 

