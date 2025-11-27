AIFA: Estos son los horarios y ruta del nuevo transporte nocturno

A tres años de su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aún tiene pendientes en la conectividad terrestre con la Ciudad de México. Ayer, como medida para avanzar en la atención de este problema, la administración de la terminal aérea informó sobre nuevas rutas que operarán en horario nocturno.

La línea de autobuses Pegasso brindará el servicio de traslado desde el AIFA hacia la Central de Autobuses del Norte y el Ángel de la Independencia en los siguientes horarios:

1:00 a.m.

• AIFA - Central del Norte

• AIFA - Ángel de la Independencia

3:00 a.m.

• AIFA - Central del Norte

• AIFA - Ángel de la Independencia

5:00 a.m.

• AIFA - Ángel de la Independencia

X/aifaaero

Actualmente, los servicios de transporte del aeropuerto en horarios diurnos hacia y desde puntos de la Ciudad de México y el Estado de México incluyen:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Ángel de la Independencia

Bellas Artes

Central de Autobuses Observatorio

Central del Norte

Central del Sur

Central TAPO

Cuautitlán Izcalli

Huehuetoca

Indios Verdes

La Condesa

La Roma

Monumento a la Revolución

Patio Santa Fe

Plaza Miyana (Polanco)

Satélite

Tepotzotlán

Toluca

Valle Dorado

WTC

Los horarios pueden ser consultados en la página web del AIFA.

La falta de conectividad terrestre es uno de los problemas del aeropuerto, que en 2024 movió alrededor de 6.3 millones de pasajeros, en su mayoría de vuelos nacionales. Aunque la cifra supera la de años anteriores, apenas representa el 30% de su capacidad.

El proyecto que podría ofrecer una solución de fondo es el tren CDMX–AIFA, cuya construcción concluirá este año y que contará con un ramal hacia Pachuca, el cual presenta un avance de 9.3%.

“El tren Ciudad de México–Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ termina su construcción, su obra civil y electromecánica, este año, y se llevará a cabo el periodo de pruebas para que pueda estar funcionando. Al mismo tiempo, ya estamos construyendo la parte del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ a Pachuca.

“Podemos anunciar que llevamos 9.3 por ciento del tramo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a la ciudad de Pachuca. Se trabaja, independientemente del apoyo que está dando Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y los ingenieros militares a la atención de la emergencia. No se deja de trabajar en las obras estratégicas que nos hemos planteado”, mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido de inspección por la obra en octubre pasado.

