Hoy No Circula: Así pueden quedar exentas las personas que requieran atención médica

El programa Hoy No Circula de la CDMX tiene como objetivo: prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de automóviles que circulan en la Ciudad de México.

Se basa de acuerdo a las placas y/o matrículas del vehículo, para la limitación de la circulación del vehículo.

Requisitos para exentar en el Hoy No Circula

Accede a la página web de aquí e ingresa con tu Llave CDMX. Elige la opción de "Nuevo trámite". Completa los datos y sube los siguientes documentos:

Identificación oficial (INE) vigente con fotografía.

Tarjeta de circulación.

Documento en el cual se observe la necesidad de la asistencia médica.

Si eres representante legal, debes acreditar tu personalidad jurídica con los siguientes documentos:

Si eres Persona Física: Carta poder firmada ante dos testigos y copias de las identificaciones oficiales de quienes la suscriben.

Si eres Persona Moral: Acta constitutiva o poder notarial e identificación oficial del representante o apoderado.

Por último, da clic en la opción de finalizar.

Cabe destacar que este tramite no tiene costo.

Para más información ingresa aquí.

¿Cómo tramitar tu Llave CDMX?

Si aún no tienes tu Llave CDMX no te preocupes a continuación te decimos los pasos para crearla:

Ingresa al siguiente link: https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml Regístrate con tus siguientes datos:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Nombre y apellido

Sexo

Domicilio

Da clic en el botón de siguiente

Escribe tu correo electrónico y confírmalo en los campos

correspondientes

Ingresa tu número de celular y confírmalo en los campos correspondientes

(Este campo es opcional).

Da clic en Siguiente.

Haz tu contraseña y confírmala en los campos correspondientes

Selecciona la casilla “He leído y acepto el aviso de privacidad y los términos y

condiciones”.

Selecciona la casilla "No soy un Robot".

Por último da clic en el botón “Finalizar” .

