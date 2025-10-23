Hoy No Circula: Así pueden quedar exentas las personas que requieran atención médica

El programa Hoy No Circula de la CDMX tiene como objetivo: prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de automóviles que circulan en la Ciudad de México.Se basa de acuerdo a las placas y/o matrículas del vehículo, para la limitación de la circulación del vehículo.Si eres representante legal, debes acreditar tu personalidad jurídica con los siguientes documentos:Cabe destacar que este tramite no tiene costo. Para más información ingresa aquí.Si aún no tienes tu Llave CDMX no te preocupes a continuación te decimos los pasos para crearla: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS