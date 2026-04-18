Hoy No Circula: Así aplica este sábado 18 de abril en CDMX y Edomex

Al amanecer de este 18 de abril, la Dirección de Monitoreo Atmosférico catalogó como mala la calidad del aire en la Ciudad de México y el Edomex. A la espera de cambios favorables que impidan la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal, en su modalidad de tercer sábado de mes.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Holograma 1, con terminación de placas impar (1, 3, 5, 7, 9)

Holograma 2

Placas foráneas

Están exentos de la restricción los autos con holograma 1 y terminación de placa par (0, 2, 4, 6, 8,), vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México este día

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "mala", con un nivel de riesgo alt por la presencia de contaminantes PM₂.₅.

La estación UAM Xochimilco concentraba la mayor contaminación y entraba en el parámetro e calidad del aire mala. UAM Iztapalapa, Santiago Acahualtepec, Merced, Gustavo A. Madero, FES Aragón y Tultitlán reportaban una calidad aceptable. El resto de estaciones marcaban una calidad buena.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, por su parte, la estación Ixtlahuaca también reportaba una contaminación alta. Almoloya, Xonacatlán, Calimaya y Metepec, una contaminación moderada.

La contaminación era baja en Oxtotitlán, Toluca Centro, Ceboruco, Tenancingo y Xalatlaco.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

