Diputados Evalúan a 77 aspirantes a la Auditoría Superior

Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados concluyeron la calificación de las entrevistas realizadas a 77 aspirantes a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y definieron una lista con los 10 mejor evaluados.

Entre ellos destacan Natalia Téllez, Edwin Meráz, David Colmenares (quien busca reelegirse), Miroslava Carrillo, Eduardo Gurza, Emilio Barriga, Elizabeth Barba Villafaña, Cardel Aureliano Hernández, Gerardo Lozano Dubernard y Juan José Serrano.

De esa lista, la Comisión elegirá hoy una terna que será enviada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para definir cuándo se someterá a votación del pleno de la Cámara de Diputados el próximo miércoles.

Ayer el presidente de la Comisión de Vigilancia, Javier Herrera Borunda, informó que la terna quedará lista para turnarse a la Mesa Directiva y a la Jucopo para programar su discusión y votación.

Explicó que el proceso inició con 92 aspirantes registrados; de ellos 81 pasaron a la fase de entrevistas y finalmente 77 comparecieron ante los legisladores.

La comisión se mantiene en sesión permanente para concretar el acuerdo entre los grupos parlamentarios esta semana misma.