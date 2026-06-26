Zumpango llama a reforzar medidas por gusano barrenador

El gobierno municipal de Zumpango hizo un llamado a la población con actividad ganadera en el municipio a reforzar las medidas de revisión y cuidado de sus animales, debido a reportes sobre la presencia de casos de gusano barrenador en esa región del Estado de México.

La autoridad local no precisó sobre cuántos casos se han detectado en la zona, pero pidió a la población revisar a detalles a los animales a fin de evitar que se propague el gusano barrenador.

Sin embargo, exhortó a las personas con actividad ganadera que, si se detecta la presencia de larvas o lesiones sospechosas en algún animal , lo reporten de manera inmediata para su respectiva atención y seguimiento.

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"Esta plaga afecta principalmente a animales que presentan heridas expuestas, ya que las moscas depositan sus huevos en dichas lesiones, provocando la aparición de larvas que pueden afectar seriamente la salud del animal si no se atienden oportunamente", indicó el Ayuntamiento de Zumpango.

Además, emitió una serie de recomendaciones a los ganaderos, entre las que se encuentran la revisión periódica de bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y demás animales de producción.

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Mantener limpias y tratadas las heridas o lesiones que pudieran presentar; vigilar también a perros, gatos y otros animales domésticos.

"Es importante señalar que, aunque en casos poco frecuentes, esta condición también puede llegar a afectar a las personas, principalmente cuando existen heridas expuestas. Por ello, se recomienda mantener una adecuada higiene y acudir a los servicios de salud en caso de presentar alguna situación sospechosa", agregó el gobierno de Zumpango.

JM