Es FALSO que México le dará los datos biométricos de los ciudadanos a Estados Unidos

A través de su cuenta oficial de X, InfoodemiaMX desmintió que el Gobierno de México “le dará datos biométricos” de los mexicanos a Estados Unidos con la credencial del Servicio Universal de Salud.

Una herramienta para beneficiar a las instituciones públicas de salud y los derechohabientes

De acuerdo a la información compartida en la red social, los datos recopilados para la credencialización del Servicio Universal de Salud forman parte de la estrategia para que las instituciones públicas de salud (incluido IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex) puedan operar como una red integrada. Esta red le da atención médica a toda la población en cualquiera de los tres sistemas, sin importar la derechohabiencia.

Esto respalda el fundamento de que estos datos no tienen relación con una solicitud de Estados Unidos o de cualquier otro país. Únicamente se necesitarán para crear una credencial que permita consultar en tiempo real la derechohabencia, la visualización de unidades de salud, hospitales disponibles y vincular a las personas a un expediente médico electrónico, con el objetivo de eficientar el sistema.

Servidores públicos ayudaron en la toma de datos biométricos

Este lunes 13 de abril, mediante un comunicado de la página oficial del Gobierno de México, se dio a conocer que servidores públicos de la dependencia ayudaron en la toma de datos biométricos como parte de la actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que no solo se trata de un avance tecnológico, sino de una transformación en la forma en que el Estado reconoce y protege la identidad de las personas como un derecho.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una herramienta de justicia social para la población, con la cual el Gobierno de México garantiza que cada persona cuente con una identidad única, verificable y protegida para fortalecer sus derechos.

Con información de Gobierno de México.

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