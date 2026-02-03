LFT: ¿Cuándo es el próximo día de descanso obligatorio tras pasar el 2 de febrero?

Acaba de finalizar el mega puente de 4 días que tenía por objetivo principal el conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917, sin embargo, sabemos que el descanso y el tiempo de calidad que puedes pasar con tus seres queridos durante los días de asueto, son muy importantes para ti y nunca son suficientes. Por lo que a continuación, te informaremos sobre el próximo día de descanso obligatorio delimitado por la Ley Federal del Trabajo. El próximo día de descanso obligatorio después del 2 de febrero es el lunes 16 de marzo, fecha en la que se conmemora el Natalicio del expresidente de México: Benito Juárez.Este descanso constituye el segundo puente oficial del año 2026, permitiendo a los trabajadores y estudiantes disfrutar de un fin de semana largo antes de las festividades de Semana Santa. Según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), tras el descanso de marzo, los días de descanso obligatorio restantes para el año son los siguientes: Los días de descanso obligatorio son, por definición, no laborables. Sin embargo, si por necesidades operativas una empresa requiere que sus empleados trabajen, la ley establece protecciones económicas claras: Es importante resaltar que, aunque no son obligatorios por ley, existen fechas que muchas empresas otorgan como beneficio adicional o que influyen en las actividades escolares. Entre las más próximas tras el feriado de marzo se encuentran: CT