Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 9 de enero; autos que descansan

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este viernes 9 de enero mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, y con ella sus medidas de mitigación, como el Doble Hoy No Circula, que se aplicará de la siguiente forma:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Automóviles de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Todas las unidades particulares con holograma de verificación 2.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la primera en 2026 derivado de la presencia de humedad, falta de viento y al calor que evitó la correcta dispersión de contaminantes.

En un comunicado, la comisión informó que a las 16:00 horas de ayer se registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 partes por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México.

Precisó que "el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que un sistema de alta presión influye sobre el centro del país, generando estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación" en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Además, se registró una temperatura máxima de 25 grados, "valor atípico" para esta temporada de invierno, lo que provocó condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores. Ante estas condiciones, se recomienda a la población no realizar actividades entre las 13:00 y 19:00 horas.

La CAMe señaló que la fase 1 de contingencia ambiental se aplicó con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la generación de contaminantes.

SUN/C. Mejía

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

El doble hoy no circula sólo se aplica hoy en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era “mala”, con un nivel de riesgo moderado, por la presencia de contaminantes PM₁₀ y PM₂.₅.

Las estaciones de monitoreo Villa de las Flores y Tultilán, en el Estado de México, así como Santiago Acahualtepec, en la capital del país, se mostraban en color naranja (malo). En tanto que Tlalneplanta, Xalostoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Merced y Xochimilco, en amarillo (aceptable), y el resto en verde (bueno).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

