Día del Padre 2026: Estos son los relojes ideales como regalo

El Día del Padre 2026 está cada vez más cerca y, como cada año, muchas personas buscan un obsequio que logre transmitir cariño, gratitud y reconocimiento. Entre las alternativas más populares destacan los relojes, accesorios que además de ser prácticos, aportan estilo y personalidad a quien los usa.

Para quienes desean sorprender a papá sin realizar un gasto excesivo, actualmente existen diversas opciones con descuentos atractivos que combinan diseño, calidad y funcionalidad. Desde modelos sofisticados para ocasiones especiales hasta relojes resistentes para el uso diario, el mercado ofrece alternativas para distintos gustos y presupuestos.

Armani Exchange: elegancia con un toque deportivo

Una de las opciones más llamativas es el reloj cronógrafo de Armani Exchange, una pieza que mezcla elementos deportivos con una apariencia refinada. Su diseño incorpora subesferas y detalles modernos que le brindan una imagen dinámica sin perder la elegancia característica de la reconocida firma italiana.

Este modelo se presenta como una excelente alternativa para padres que buscan un accesorio versátil, capaz de complementar tanto atuendos casuales como más formales.

Precio aproximado: 1,970.11 pesos

Un clásico urbano en acero inoxidable

Otra propuesta de Armani Exchange es su reloj fabricado en acero inoxidable, pensado para hombres que prefieren accesorios sobrios, modernos y funcionales. Su estética contemporánea se inspira en las tendencias actuales de la moda masculina y ofrece una combinación equilibrada entre sofisticación y practicidad.

Gracias a su diseño atemporal, puede utilizarse en reuniones de trabajo, eventos sociales o actividades cotidianas.

Precio aproximado: 2,331.03 pesos

Una alternativa económica con calendario integrado

Para quienes cuentan con un presupuesto más ajustado, los relojes de pulsera con calendario representan una opción atractiva. Además de mostrar la hora, incorporan funciones adicionales que permiten consultar la fecha de manera rápida y sencilla.

Este tipo de modelos resulta ideal para padres que valoran la funcionalidad y buscan herramientas útiles para organizar sus actividades diarias sin sacrificar el estilo.

Precio aproximado: 304 pesos

Citizen apuesta por precisión y durabilidad

La marca Citizen continúa siendo una de las favoritas entre quienes buscan relojes confiables y resistentes. Su modelo de cuarzo destaca por ofrecer una medición precisa del tiempo gracias a su tecnología especializada, además de un diseño clásico que difícilmente pasa de moda.

Se trata de una alternativa recomendada para hombres que prefieren accesorios discretos, elegantes y pensados para acompañarlos durante muchos años.

Precio aproximado: 1,765.58 pesos

Timex Expedition Scout, para los amantes de la aventura

Entre las opciones más accesibles también sobresale el Timex Expedition Scout, un reloj inspirado en el estilo militar y las actividades al aire libre. Su diseño robusto y funcional lo convierte en un compañero ideal para excursiones, viajes o simplemente para el uso diario.

Además de su resistencia, ofrece una apariencia casual que combina fácilmente con distintos estilos de vestir.

Precio aproximado: 645.37 pesos

Un regalo que nunca pasa de moda

Más allá de las tendencias tecnológicas o los dispositivos electrónicos, los relojes siguen siendo uno de los regalos más apreciados para el Día del Padre. Su utilidad cotidiana, su valor simbólico y la amplia variedad de estilos disponibles permiten encontrar una opción adecuada para cada personalidad.

Este 21 de junio, un reloj puede convertirse en el detalle perfecto para celebrar a papá con un obsequio práctico, elegante y duradero, sin necesidad de gastar una fortuna.

Con información de SUN.

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