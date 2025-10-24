Donovan “N” fue procesado por el homicidio del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el 13 de octubre en las instalaciones de Ciudad Judicial. Al concluir la audiencia celebrada la mañana de este viernes 24 de octubre en los juzgados de la colonia Doctores, el abogado defensor, Enrique Mayen, señaló que su estrategia legal consistirá en optar por un juicio abreviado.

"Platicamos con Donovan, con la familia y la estrategia que más nos parece factible, coherente, es el procedimiento abreviado", afirmó.

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio

En caso de que Donovan acepte la responsabilidad por el delito de homicidio calificado, recibiría la sentencia mínima, que es de 20 años, de acuerdo con lo estipulado en la ley, indicó Mayen. La defensa también descartó buscar otro beneficio como el criterio de oportunidad, ya que el joven de 20 años no cuenta con información para negociar, aseguró.

"No sabe nada, o sea, no tiene información que negociar, entonces en ese sentido pues es inútil para la Fiscalía tener un testigo protegido que no te va aportar", afirmó.

Donovan también enfrentará un proceso por los delitos de cohecho y contra la salud, tras haber sido detenido el pasado 15 de octubre, en posesión de un arma de fuego y droga. El juez de control fijó un periodo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias, tiempo que Donovan seguirá en prisión.

