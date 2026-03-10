¿Cuántos muertos dejó el derrumbe en San Antonio Abad?

El derrumbe dentro de un edificio en demolición en el número 124 de la avenida San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la Ciudad de México, movilizó a unos 200 elementos de Protección Civil, Bomberos, rescatistas y militares la mañana del lunes. Hasta el momento, el saldo del accidente es de un trabajador muerto, pero dos más continúan atrapados bajo los escombros y se teme por la vida de ambos.

El inmueble había resultado dañado en el sismo de 2017 y estaba en etapa de demolición. Según reportes, unos 50 trabajadores realizaban estas labores cuando ocurrió el colapso.

Vecinos de la zona relataron el estruendo, la polvareda y el humo que dejó el desplome; algunos incluso confundieron el accidente con un temblor.

El primer reporte fue de cuatro hombres atrapados en los restos de la estructura, todos trabajadores. Uno de ellos fue rescatado con vida y trasladado a un hospital para recibir atención médica por traumatismos diversos.

Más tarde, con la ayuda de un perro de rescate, se localizó el cuerpo sin vida de otro trabajador, el cual fue reconocido posteriormente por sus familiares en el anfiteatro ministerial.

Continúa la búsqueda de los dos trabajadores restantes, con la esperanza de que hayan encontrado un lugar donde resguardarse.

#AlMomento, hemos localizado el cuerpo previamente identificado por Togo, a 1 m de la superficie, aproximadamente. Intensificamos las labores para su recuperación. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/SQWIOwR6IQ — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

"Togo", perro rescatista, localiza a víctima en derrumbe

"Togo", el perro especializado en búsqueda de personas que forma parte del Heroico Cuerpo de Bomberos, fue quien hizo el marcaje para localizar a una de las personas atrapadas tras el colapso de tres niveles de un edificio situado en la avenida San Antonio Abad.

De acuerdo con información que compartió el jefe de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, a través de su cuenta de X, Togo marcó un punto que coincidía con dicha ubicación. "Realizamos labores de recuperación del cuerpo", escribió.

"Togo" y Donovan Millán forman el único binomio del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) destinado de forma exclusiva al rescate de personas bajo estructuras colapsadas. Ambos entrenan cada semana con el fin de estar listos ante cualquier emergencia y mejorar sus tiempos de respuesta.

SUN

