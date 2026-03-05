Corte de agua en Nuevo León: colonias afectadas hoy 5 de marzo

Te informamos que este jueves 5 de marzo, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey llevará a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la red hidráulica, lo que provocará la suspensión del suministro de agua potable o baja presión en la recepción del líquido, en más de 200 colonias de los municipios de Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza. De acuerdo con lo reportado por la empresa, las maniobras de las cuadrillas especializadas iniciarán con su labor a las 16:00 horas y se prevé que el servicio se normalice alrededor de las 00:00 horas del día viernes 6 de marzo.Durante este periodo de ocho horas, se realizará el cambio de tres válvulas en el municipio de Guadalupe.Con estas acciones se tiene por objetivo el mejorar la distribución del líquido vital, aumentar la eficiencia hídrica y facilitar futuros mantenimientos en la infraestructura. Municipio de Guadalupe Municipio de San Nicolás Municipio de Apodaca CT