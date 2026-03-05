Jueves, 05 de Marzo 2026

Corte de agua en Nuevo León: colonias afectadas hoy 5 de marzo

Trabajos de mantenimiento preventivo en la red hidráulica provocarán la suspensión del suministro de agua en más de 200 colonias

Los municipios que tendrán mayor afectación ante la suspensión del servicio son: Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza. Unsplash

Te informamos que este jueves 5 de marzo, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey llevará a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la red hidráulica, lo que provocará la suspensión del suministro de agua potable o baja presión en la recepción del líquido, en más de 200 colonias de los municipios de Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza.

Horario de los trabajos en la red hidráulica de Nuevo León

De acuerdo con lo reportado por la empresa, las maniobras de las cuadrillas especializadas iniciarán con su labor a las 16:00 horas y se prevé que el servicio se normalice alrededor de las 00:00 horas del día viernes 6 de marzo.

Durante este periodo de ocho horas, se realizará el cambio de tres válvulas en el municipio de Guadalupe.

Con estas acciones se tiene por objetivo el mejorar la distribución del líquido vital, aumentar la eficiencia hídrica y facilitar futuros mantenimientos en la infraestructura.

Zonas y colonias que se verán afectadas ante el corte de agua

Municipio de Guadalupe

  • 20 de noviembre
  • Agua Nueva
  • Ángel Martínez Villarreal
  • Arboledas de Nueva Lindavista
  • Benito Juárez
  • Bosques del Oriente
  • Chula Vista
  • Fomerrey 7, 18 y 31
  • Fovissste Talaverna
  • Guadalupe Chávez
  • Hacienda Los Encinos
  • Infonavit La Joya
  • Insurgentes
  • Jardines de Nueva Lindavista
  • Jardines de San Miguel
  • Jardines del Río
  • La Amistad
  • La Esperanza
  • La Floresta
  • La Joya
  • La Victoria
  • Las Dalias
  • Los Almendros
  • Los Lermas
  • Los Olivos
  • Maya
  • Misión del Valle
  • Nuevo Milenio
  • Nuevo San Miguel
  • Nuevo San Rafael
  • Parque Industrial Kalos
  • Parque Industrial San Miguel
  • Parque Industrial San Rafael
  • Parques de Guadalupe
  • Paseo de San Miguel
  • Pedregal de Lindavista 1 al 5
  • Pedregal de Oriente
  • Privadas de Lindavista
  • Pro Vivienda Guadalupe
  • Puerta Oriente
  • Residencial Guadalupe
  • Residencial Las Quintas
  • Rincón de Linda Vista
  • Rincón del Oriente
  • San Antonio
  • San Rafael
  • San Sebastián
  • Siete Colinas
  • Solidaridad
  • Tacubaya
  • Tres Caminos
  • Tres Caminos Norte
  • Unidad Modelo
  • Unión Habitacional Española
  • Valle de San Antonio
  • Valle de San Miguel
  • Valle de San Rafael
  • Villa de San Antonio
  • Villa de San Sebastián
  • Villa Española
  • Villas del Río
  • Zertuche

Municipio de San Nicolás

  • Alejandría (Privada & Townhouses)
  • Albatierra Residencial
  • Ampliación Parques de Santo Domingo
  • Andalucía
  • Ángeles 1 al 8
  • Arboledas de San Cristóbal
  • Arboledas de Santo Domingo
  • Arboledas del Mezquital
  • Balneario Los Rodríguez
  • Bosques de Lindavista
  • Bosques de Lindavista Diamante
  • Blas Chumacero C.T.M.
  • Casa Blanca
  • Casa Blanca San Ángel
  • Cerradas Casa Blanca
  • Cerradas Casa Blanca Norte
  • Del Lago
  • El Refugio
  • Fomerrey 4, 30, 33, 34, 44 y 119
  • Fresnos del Lago
  • Hacienda de los Ángeles
  • Hacienda Los Morales
  • Hacienda Santa Fe
  • Hacienda Santo Domingo
  • Ignacio Ramírez
  • Industrial Los Parques
  • Jardines de Casa Blanca
  • Jardines del Mezquital
  • La Fe
  • La Talaverna
  • Las Américas
  • Los Arrecifes
  • Los Cipreses
  • Los Laureles
  • Los Morales
  • Los Naranjos
  • Los Pinos
  • Miguel Alemán
  • Misión de Casa Blanca
  • Nuevo Mezquital
  • Palmas Diamante
  • Parque La Talaverna
  • Parques de Santo Domingo
  • Portal de Anáhuac
  • Praderas de Santo Domingo
  • Privadas de Casa Blanca
  • Privadas del Parque
  • Residencial Cipreses
  • Residencial La Enramada
  • Residencial Los Morales
  • Residencial Los Pinos
  • Residencial Orión
  • Residencial Paseo de los Ángeles
  • Residencial San Cristóbal
  • Residencial Santo Domingo
  • Rincón de Casa Blanca
  • Rincón de los Ángeles
  • San Benito del Lago
  • Santo Domingo
  • Tacuba
  • Unidad La Enramada
  • Unidad Laboral
  • Urbi Quinta Montecarlo
  • Valle de Casa Blanca
  • Valle de las Flores
  • Valle de San Carlos
  • Valle de Santo Domingo
  • Vicente Guerrero
  • Villas de San Cristóbal
  • Villas de Santo Domingo

Municipio de Apodaca

  • Altabrisa 1
  • Altabrisa Premier
  • Altamura Residencial
  • Andalucía
  • Andana Residencial
  • Antigua Santa Rosa
  • Ara Crystal Lagoons
  • Arbado
  • Arboledas Del Mezquital
  • Arboledas Del Virrey
  • Aria Residencial
  • Balcones Del Mezquital
  • Bonaterra
  • Bosque De Agua
  • Bosque Real
  • Camino Al Ojo De Agua
  • Cantizales
  • Cerradas Ámbar Sector Oriente
  • Cerradas de Concordia
  • Cerradas De Santa Rosa
  • Cerradas Del Parque
  • Cerradas Del Parque Premier
  • Cerradas Magenta
  • Cerradas Providencia
  • Colonial Apodaca
  • Constitución (Calle), (Gasolinera Y Súper 7)
  • Corinto Residencial
  • Cortijo Las Palmas
  • Ejido El Mezquital
  • El Manantial
  • El Mezquital
  • Estancias Valle De Plata
  • Francisco Elizondo
  • Garcia Mireles
  • Hacienda De Los Nogales
  • Hacienda Del Mezquital
  • Hacienda Los Encinos
  • Hacienda Los Pinos
  • Hacienda Santa Isabel
  • Insurgentes
  • Jacales (Ave. Sendero, Kfc y Súper 7)
  • Jardines De Apodaca
  • Jardines De Los Pinos
  • Kebana 1Er Sector
  • La Hacienda
  • La Morada
  • Las Américas
  • Las Praderas
  • Lombardía Residencial
  • Los Cantú
  • Los Encinos
  • Los Fresnos
  • Los Pinos
  • Magnolias
  • Metroplex
  • Misión De San José
  • Misión de los Ángeles
  • Molinos San Francisco (Antes Molinos y Huizache)
  • Monetta
  • Mujeres Ilustres
  • Nueva Democracia
  • Nuevo Amanecer
  • Nuevo Las Puentes Sectores 1 al 6
  • Nuevo Mezquital
  • Parque Industrial Apodaca
  • Parque Industrial Kuadrum
  • Paseo De Las Palmas Sectores 1 al 4
  • Paseo De Los Nogales
  • Paseo De Los Pinos
  • PLANICIES
  • Plaza Comercial Las Palmas (Soriana Fresnos)
  • Plaza Comercial Sendero Apodaca (Ave. Concordia # 800)
  • Portal De Anáhuac
  • Praderas De Apodaca
  • Praderas De La Enramada
  • Prados De La Cieneguita
  • Prados De Los Pinos
  • Prados Del Virrey
  • Privada Los Olmos
  • Privada No. 103 (Antes Rincón De Los Nogales)
  • Privalia Concordia
  • Radica
  • Residencial Hacienda Del Moro
  • Residencial La Enramada
  • Residencial Las Estancias
  • Francisco Elizondo
  • Residencial Las Palmas
  • Residencial Los Ébanos
  • Residencial Los Ébanos Norte
  • Residencial Los Robles
  • Residencial San Francisco
  • Rincón De La Moraleja
  • San Francisco
  • Santa Cecilia
  • Valle De Apodaca
  • Valle De Las Bugambilias
  • Valle De Las Palmas
  • Valle De Los Nogales
  • Valle De San Francisco
  • Valle Del Mezquital
  • Vellania Residencial
  • Villa De Las Puentes
  • Villas Premier

