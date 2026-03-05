Corte de agua en Nuevo León: colonias afectadas hoy 5 de marzo

Te informamos que este jueves 5 de marzo, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey llevará a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la red hidráulica, lo que provocará la suspensión del suministro de agua potable o baja presión en la recepción del líquido, en más de 200 colonias de los municipios de Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza.

Horario de los trabajos en la red hidráulica de Nuevo León

De acuerdo con lo reportado por la empresa, las maniobras de las cuadrillas especializadas iniciarán con su labor a las 16:00 horas y se prevé que el servicio se normalice alrededor de las 00:00 horas del día viernes 6 de marzo.

Durante este periodo de ocho horas, se realizará el cambio de tres válvulas en el municipio de Guadalupe.

Con estas acciones se tiene por objetivo el mejorar la distribución del líquido vital, aumentar la eficiencia hídrica y facilitar futuros mantenimientos en la infraestructura.

Zonas y colonias que se verán afectadas ante el corte de agua

Municipio de Guadalupe

20 de noviembre

Agua Nueva

Ángel Martínez Villarreal

Arboledas de Nueva Lindavista

Benito Juárez

Bosques del Oriente

Chula Vista

Fomerrey 7, 18 y 31

Fovissste Talaverna

Guadalupe Chávez

Hacienda Los Encinos

Infonavit La Joya

Insurgentes

Jardines de Nueva Lindavista

Jardines de San Miguel

Jardines del Río

La Amistad

La Esperanza

La Floresta

La Joya

La Victoria

Las Dalias

Los Almendros

Los Lermas

Los Olivos

Maya

Misión del Valle

Nuevo Milenio

Nuevo San Miguel

Nuevo San Rafael

Parque Industrial Kalos

Parque Industrial San Miguel

Parque Industrial San Rafael

Parques de Guadalupe

Paseo de San Miguel

Pedregal de Lindavista 1 al 5

Pedregal de Oriente

Privadas de Lindavista

Pro Vivienda Guadalupe

Puerta Oriente

Residencial Guadalupe

Residencial Las Quintas

Rincón de Linda Vista

Rincón del Oriente

San Antonio

San Rafael

San Sebastián

Siete Colinas

Solidaridad

Tacubaya

Tres Caminos

Tres Caminos Norte

Unidad Modelo

Unión Habitacional Española

Valle de San Antonio

Valle de San Miguel

Valle de San Rafael

Villa de San Antonio

Villa de San Sebastián

Villa Española

Villas del Río

Zertuche

Municipio de San Nicolás

Alejandría (Privada & Townhouses)

Albatierra Residencial

Ampliación Parques de Santo Domingo

Andalucía

Ángeles 1 al 8

Arboledas de San Cristóbal

Arboledas de Santo Domingo

Arboledas del Mezquital

Balneario Los Rodríguez

Bosques de Lindavista

Bosques de Lindavista Diamante

Blas Chumacero C.T.M.

Casa Blanca

Casa Blanca San Ángel

Cerradas Casa Blanca

Cerradas Casa Blanca Norte

Del Lago

El Refugio

Fomerrey 4, 30, 33, 34, 44 y 119

Fresnos del Lago

Hacienda de los Ángeles

Hacienda Los Morales

Hacienda Santa Fe

Hacienda Santo Domingo

Ignacio Ramírez

Industrial Los Parques

Jardines de Casa Blanca

Jardines del Mezquital

La Fe

La Talaverna

Las Américas

Los Arrecifes

Los Cipreses

Los Laureles

Los Morales

Los Naranjos

Los Pinos

Miguel Alemán

Misión de Casa Blanca

Nuevo Mezquital

Palmas Diamante

Parque La Talaverna

Parques de Santo Domingo

Portal de Anáhuac

Praderas de Santo Domingo

Privadas de Casa Blanca

Privadas del Parque

Residencial Cipreses

Residencial La Enramada

Residencial Los Morales

Residencial Los Pinos

Residencial Orión

Residencial Paseo de los Ángeles

Residencial San Cristóbal

Residencial Santo Domingo

Rincón de Casa Blanca

Rincón de los Ángeles

San Benito del Lago

Santo Domingo

Tacuba

Unidad La Enramada

Unidad Laboral

Urbi Quinta Montecarlo

Valle de Casa Blanca

Valle de las Flores

Valle de San Carlos

Valle de Santo Domingo

Vicente Guerrero

Villas de San Cristóbal

Villas de Santo Domingo

Municipio de Apodaca

Altabrisa 1

Altabrisa Premier

Altamura Residencial

Andalucía

Andana Residencial

Antigua Santa Rosa

Ara Crystal Lagoons

Arbado

Arboledas Del Mezquital

Arboledas Del Virrey

Aria Residencial

Balcones Del Mezquital

Bonaterra

Bosque De Agua

Bosque Real

Camino Al Ojo De Agua

Cantizales

Cerradas Ámbar Sector Oriente

Cerradas de Concordia

Cerradas De Santa Rosa

Cerradas Del Parque

Cerradas Del Parque Premier

Cerradas Magenta

Cerradas Providencia

Colonial Apodaca

Constitución (Calle), (Gasolinera Y Súper 7)

Corinto Residencial

Cortijo Las Palmas

Ejido El Mezquital

El Manantial

El Mezquital

Estancias Valle De Plata

Francisco Elizondo

Garcia Mireles

Hacienda De Los Nogales

Hacienda Del Mezquital

Hacienda Los Encinos

Hacienda Los Pinos

Hacienda Santa Isabel

Insurgentes

Jacales (Ave. Sendero, Kfc y Súper 7)

Jardines De Apodaca

Jardines De Los Pinos

Kebana 1Er Sector

La Hacienda

La Morada

Las Américas

Las Praderas

Lombardía Residencial

Los Cantú

Los Encinos

Los Fresnos

Los Pinos

Magnolias

Metroplex

Misión De San José

Misión de los Ángeles

Molinos San Francisco (Antes Molinos y Huizache)

Monetta

Mujeres Ilustres

Nueva Democracia

Nuevo Amanecer

Nuevo Las Puentes Sectores 1 al 6

Nuevo Mezquital

Parque Industrial Apodaca

Parque Industrial Kuadrum

Paseo De Las Palmas Sectores 1 al 4

Paseo De Los Nogales

Paseo De Los Pinos

PLANICIES

Plaza Comercial Las Palmas (Soriana Fresnos)

Plaza Comercial Sendero Apodaca (Ave. Concordia # 800)

Portal De Anáhuac

Praderas De Apodaca

Praderas De La Enramada

Prados De La Cieneguita

Prados De Los Pinos

Prados Del Virrey

Privada Los Olmos

Privada No. 103 (Antes Rincón De Los Nogales)

Privalia Concordia

Radica

Residencial Hacienda Del Moro

Residencial La Enramada

Residencial Las Estancias

Francisco Elizondo

Residencial Las Palmas

Residencial Los Ébanos

Residencial Los Ébanos Norte

Residencial Los Robles

Residencial San Francisco

Rincón De La Moraleja

San Francisco

Santa Cecilia

Valle De Apodaca

Valle De Las Bugambilias

Valle De Las Palmas

Valle De Los Nogales

Valle De San Francisco

Valle Del Mezquital

Vellania Residencial

Villa De Las Puentes

Villas Premier

CT